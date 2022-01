En el anuncio de apertura de vacunatorios en sedes de los gremios para avanzar fuerte la aplicación de las terceras dosis en la campaña de vacunación, la ministra y el secretario de la cartera dieron precisiones sobre cantidad de vacunados y de ausentismo laboral por contagios.

“Tenemos el orgullo de haber vacunado ya al 82 por ciento de la población con dos dosis, y anoche llegamos al 20 por ciento con la tercera. Siempre vamos por mas y por eso sumamos más vacunatorios desde ahora”, destacó la ministra conforme.

Ante la consulta de si un trabajador no se pudo hisopar, cómo justifica el ausentismo, precisó: “Hoy quien hace un aislamiento lo puede cargar en la aplicación Cuidar, que inmediatamente se bloquea si es sintomático o positivo, o tiene un hisopado. Las obras sociales están cubriendo hisopados a personas gestantes, personal de salud, de riesgo por diversas causas y mayores de edad. Pero si sos asintomático no hace falta hisoparse, por más contacto estrecho. Con un buen barbijo, y con vacunación completa o dos dosis, el ciudadano puede asistir al trabajo. Deben trabajar en lugares ventilados y con buen espacio, pero no deben estar con personas de riesgo ni en reuniones sociales”.

Sobre la duda del tiempo que hay que esperar para vacunarse si llega el turno teniendo covid, Martorano dijo: “Quien esté cursando covid o tenga su alta, debe esperar 90 días para ponerse un refuerzo. Porque se demostró que el covid genera anticuerpos, y si te vacunás se genera una competencia entre ambos anticuerpos. O sea: me llegó el turno, se guarda para cuando pase ese tiempo”.

Pusineri por su parte precisó sobre el tema ausentismo laboral por contagios y contactos estrechos que “vienen siendo días dinámicos: hace 15 días no tenían impacto y hoy sí. En la totalidad de actividades de industria, construcción, comercio y servicios, el ausentismo ronda entre el 15 y 20 por ciento”.

Por eso para no afectar la producción ni los servicios esenciales es que se dispuso el no aislamiento, que “no se aíslen los contactos estrechos sin síntomas y con esquemas completo de seguridad, y que tengan condiciones de seguridad laboral”.