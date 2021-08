El Gobierno nacional flexibilizará desde el sábado el ingreso de personas al país, con la habilitación del trámite de reunificación familiar, que permitirá el acceso al territorio de extranjeros que sean familiares directos de argentinos, de cara al vencimiento mañana de las normas con restricciones y cupos en los vuelos que se vienen adoptando para retrasar lo más posible el ingreso de la variante Delta.



Así lo informó la titular de Migraciones, Florencia Carignano, quien adelantó que "seguramente se pueda avanzar en grados de flexibilización" en el cupo de ingresos en los vuelos de las aerolíneas que fijó el Gobierno, de 7000 personas entre el 31 de julio y mañana 6 de agosto.



Carigano señaló que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, va a anunciar "el viernes o el sábado" cómo continúa esa medida, adoptada a fines de junio para tratar de demorar el ingreso de la cepa Delta, la más contagiosa desde la aparición del coronavirus.



La funcionaria, en declaraciones a radio La Red, dijo que el "balance" de la decisión de fijar cupos "ha sido positivo porque se ha logrado disminuir el no cumplimiento de la cuarentena" que sigue a la llegada de pasajeros desde el exterior.



"Empezamos con un 40% y ahora estamos en un 10 a 12%, depende el día", graficó.



En esa línea, apuntó que "se ha concientizado a los medios y a la gente de por qué era muy importante cumplir los siete días" de cuarentena y lamentó lo que sucedió en Córdoba, donde "una persona generó más de 20 positivos y 800 personas aisladas" por no cumplir con ese aislamiento al llegar del exterior, en ese caso de Perú.



"Las medidas empezaron el 28 de junio y fueron positivas. Estábamos en un 40% y se tomaron para bajar el nivel de no cumplimiento y para vacunar", analizó y valoró que se ha ganado tiempo con el avance de la inoculación, que ya incluye a los niños.



"Estamos mejor parados", afirmó la funcionaria respecto al avance de la vacunación frente al riesgo de llegada de la variante Delta.



Carignano, si bien no quiso adelantar la decisión respecto al futuro de los cupos, ponderó que "los números" de casos de la Covid 19 "han bajado", que las unidades de terapia intensiva "están mucho mejor" y que "el sistema sanitario no está tan tensionado", por lo que estimó que "seguramente se pueda avanzar en grados de flexibilización".



En paralelo, indicó que se estudia autorizar a ingresar al país a los turistas "extranjeros con dos dosis de vacunas y haciendo una cuarentena", con el objetivo de "mover la industria del turismo", una de las más afectadas por la pandemia por coronavirus.



"Es muy importante que completemos el esquema de vacunación porque estamos muy cerca del final, como para que podamos flexibilizar las medidas. Estamos pensando en autorizar el ingreso de los extranjeros con dos dosis, haciendo una cuarentena, como está haciendo Uruguay, para poder empezar a mover la industria del turismo, que "genera mucho trabajo y muchas divisas para el país".



"Vamos hacia eso", dijo y recordó que la Unión Europea también va en ese sentido y se puede ingresar "estando vacunado".



"Es el nuevo orden que se está generando y queremos imitar ese modelo", completó.



"No vamos a tirar una fecha pero estamos muy cerca; si todo sigue de la misma manera y la gente cuando llega se guarda los siete días y las provincias controlan el cumplimiento", dijo y se mostró optimista respecto a que esta medida pueda estar vigente "en el próximo mes" o "próximos meses".



"No quiero decir los números porque pasa como pasó en Córdoba (una persona violó la cuarentena y provocó un contagio masivo) y te cambia todo", aseguró.



Respecto de la habilitación nuevamente de la reunificación familiar, trámite que permitirá el ingreso al territorio nacional de extranjeros que sean familiares directos de argentinos y que puedan acreditar esa circunstancia, Carignano dijo que lo que se hizo "fue una simplificación del trámite".



La funcionaria explicó que antes la persona debía ir al consulado y "pagar una visa de 800 dólares", a la que consideró "carísima", y agregó que el trámite "lo iniciará en la misma aerolínea y lo finaliza al llegar al aeropuerto en territorio argentino, en Ezeiza, en Migraciones".

Por la medida de Migraciones, los parientes directos de argentinos o residentes en el país que pretendan ingresar al territorio nacional alegando cuestiones de reunificación familiar, ya sea por vínculo directo con nacional argentino nativo o extranjero residente, podrán concretar el trámite ante la empresa transportadora correspondiente.



La reunificación simplificada se encontrará disponible desde el sábado y para su implementación los familiares directos de argentinos y residentes (padres, hijos, hermanos y/o cónyuges), deberán presentar el certificado de nacimiento, matrimonio o de convivencia que compruebe el vínculo directo con el ciudadano argentino (debidamente apostillado o legalizado según corresponda) y la copia del DNI argentino del familiar.



Las personas que ingresen deberán realizar un PCR en el lugar de origen 72 horas antes del abordaje y adjuntar el resultado negativo a la declaración jurada, asimismo, deberán contratar seguro médico Covid.



Al llegar, realizarán test de antígenos que, de resultar negativo, les permitirá completar el aislamiento obligatorio según lo determine la jurisdicción donde fije domicilio.



Por último, siete días después del arribo deberán realizar un nuevo PCR, opción que se encontrará disponible solo al realizar el arribo por los corredores sanitarios habilitados: Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto de San Fernando, Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Puerto de Buenos Aires (Terminal de Buquebús).