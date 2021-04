El gobernador Omar Perotti habló este viernes sobre los alrededores de cien funcionarios del Ministerio de Cultura de la provincia que habrían sido vacunados, según publicó el periodista Ricardo Robins en Rosario3.com. "Hay trascendidos. Y frente a cualquier instancia así, lo que queremos es que haya control exhaustivo. Lo que hay que hacer es esclarecer qué pasó con los listados que se dieron a Salud desde Educación, nos dicen que aparentemente se pasó allí a personal que era de Cultura y que no tenía los criterios para vacunarse. Vamos a revisar quiénes han elevado esas base de datos"

El mandatario santafesino añadió: "Ustedes se imaginarán son más de 60 mil docentes y no va a estar la ministra mirando uno por uno. Llegan los listados y se asignan turnos. Nosotros vamos a esclarecer, para dejar delimitado qué pasó. Y por otro lado, si hay agentes nuestros que por error pueden haber recibido una notificación que por su edad no le correspondía la vacuna, será sumariado. Es un servidor público y presta servicios. De la misma manera que el gobernador no se ha vacunado, acá nosotros tenemos que dar la tranquilidad de que acá no hay privilegios".

Las declaraciones fueron realizadas este viernes en Reconquista, durante una conferencia de prensa.