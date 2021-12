Desde este martes 21 de diciembre es obligatorio el uso del pase sanitario en todo el territorio santafesino. En principio iba a ser solamente para los eventos masivos, pero después de estudiar caso por caso, desde el gobierno provincial decidieron sumar otras actividades, entre las cuales se encuentran los gimnasios.

En este sentido, Luciano Gottig, titular de la Asociación de Gimnasios de Rosario, dijo en Sí 98.9 estar de acuerdo con la implementación de la norma, pero no de ser ellos quienes les deban exigir a sus clientes la presentación del certificado de vacunación.

“Todo lo que sirva para la no propagación del virus en bienvenido, lo dijimos siempre desde la asociación, como cuando fue el tema de los protocolos”, sostuvo, pero señaló que donde están en pleno desacuerdo es en la implementación, que según el representante empresarial, “fue muy de golpe y le tiraron el fardo a los privados para que nos arreglemos ante las distintas situaciones que van a ir pasando en medida que le gente se presente en los establecimientos”.

“Ya no pasó con gente que no tiene el celular encima o no trajo el carné de vacunación, lo que pedimos es una mesa de diálogo con las autoridades para saber cómo tenemos que hacer en esas situaciones”, argumentó.

Gottig señaló que en sí les molesta ser quienes deben ocuparse de la fiscalización ya que “es un trabajo que debería estar haciendo el Estado” y dijo que un socio que haya pagado al cuota “puede reclamarles entrenar igual por más que no se haya inoculado” y no saben de qué manera reaccionar ante esa demanda puntual.

“Yo tengo que hacerme cargo del cliente, pero no es así, entonces poneme un empleado municipal que se ponga en la puerta de mi comercio y les pida los pases sanitarios a las personas y de última yo les digo a mí me lo mandaron y yo no tengo nada que ver”, señaló desligándose de la situación.

Por último, defendiendo su postura, admitió que la implementación del pase sanitario “es engorrosa, sobre todo en algunos establecimientos con más de 500 socios, donde el nivel de asistencia es de 150 personas por día, en un rubro de los más golpeados que estuvo cerrado 8 meses”.

