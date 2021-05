El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, reveló los motivos que mantienen preocupadas a las autoridades sanitarias respecto del devenir de la pandemia de coronavirus. Hay una conjunción de factores que hace temer por un agravamiento inexorable del azote de la enfermedad, a la entrada de la temporada invernal.

Caruana habló este miércoles en Sí 98.9, con Ariel Bulsicco, y si bien destacó que ha disminuido el índice de contagiosidad en los últimos días, preocupa el alto nivel de ocupación de camas, tanto en hospitales como en sanatorios privados, por encima del 90%, y una demanda de consultas en guardias y centros de salud que no afloja.

Este martes se reportó un nuevo pico de contagios, con casi 2300 casos nuevos en la provincia, de los cuales 712 se registraron en Rosario.

"En octubre teníamos indicadores similares, pero salíamos de una cuarentena estricta y la ciudad empezaba a reactivarse, entrábamos en días de alta temperatura, con lo cual no había riesgo de muchos casos de enfermedades respiratorias. Ahora no, la experiencia es única porque entramos en momento con alta ocupación del servicio de salud y la capacidad de crecimiento de camas disponibles no es la misma. El condicionamiento climático es distinto. Si tenemos a favor que ya contamos con la vacuna", explicó Caruana.

El funcionario marcó que a diferencia del invierno pasado, en este hay alta demanda de atención pediátrica y circulación de patologías respiratorias que en el invierno anterior no se dio porque la actividad social estaba restringida por la cuarentena estricta.

Otro factor que se agrega a este contexto adverso es la mutación del virus hacia variantes más agresivas, como la conocida cepa Manaos. Al respecto, el secretario de Salud municipal explicó la constitución de esta cepa ya presente en Argentina.

"No es solo una explicación biológica, sino también social. Prosperó en un momento en que la población del sur brasileño no lograba acceso a los servicios de salud, en parte por esa actitud negacionista que tuvo ese país con la pandemia. La agresividad de un virus no es solo el aspecto biológico sino el contexto social. Si no tengo acceso a los servicios de salud es probable que muera más gente. Si hago un carnaval y no planteo ninguna restricción, ese virus se hace más agresivo", explicó.

La entrevista completa, aquí.