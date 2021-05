Nuevas variantes: las amenazas múltiples de un virus que lucha por sobrevivir

El ingreso de nuevas cepas de Covid-19 al país (esta semana se conocieron dos casos de coronavirus correspondiente uno a la variante sudafricana y el segundo a la india) genera preocupación entre los profesionales de salud y quienes están a cargo de llevar adelante políticas públicas para contener el avance de la pandemia en Argentina. Si bien estas nuevas variantes no revisten preocupación por el momento, sí hay otras que han avanzado en el país y ya tiñen el mapa. El riesgo: vacunas obsoletas y anticuerpos que no protegen. La inmunidad del rebaño cada vez más parece una utopía.

Desde hace unas semanas a los reportes epidemiológicos habituales se les sumó un nuevo dato: la variante de cepa a la que responden los casos que se dan día a día. Lo que sorprendió es la prevalencia de nuevas cepas y el retroceso ante estas no solo del virus madre, por llamarlo de alguna manera, sino también de otros virus respiratorios con los cuales se convivía que hoy no tiene prácticamente circulación, como es el caso de la gripe.

En diálogo con Rosarioplus.com Daniela Gill, infectóloga de Pami I, contó los detalles sobre el comportamiento del virus, sus variantes, el avance en el país de una nueva cepa y manifestó la necesidad de poder contar con información actualizada a nivel local de qué es lo que circula y con qué prevalencia, algo que hoy en la ciudad falta.

"El relevamiento sobre cepas y prevalencia es un seguimiento que se viene realizando desde el Consorcio Proyecto País dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, un espacio que se inauguró con con la pandemia y que busca tener información certera sobre el comportamiento del virus para así evaluar acciones", manifestó la médica especialista.

En este sentido, explicó que los últimos datos con los que se cuenta muestran una prevalencia de las nuevas cepas, y prácticamente la desaparición de la cepa originaria, nacida en Buhan en 2019. "Si tomamos los datos del reporte correspondiente a la semana 15 de 2021 en Gran Buenos Aires, vemos que un 27,1% corresponden a la variante de Reino Unido (501I.V1), un 31,3 a la Manaos (501I.V3) y un 39,6% a la variante Andina (L452Q)", detalló.

"Las nuevas cepas responden a variaciones ya sea en la proteína Spike, en base a la cual están hechas las vacunas, y en el receptor, el ACE2, que es lo que determina la adherencia del virus. Estas variaciones lo hacen más resistente, más contagioso, de mayor dificultad a la hora de la detección y generador de casos más severos", explicó.

"El virus se va perfeccionando para prevalecer, y evadir entonces las respuestas inmunes que tiene el organismo, ya sea de manera natural por haber contraído la enfermedad, o las creadas a través de la vacuna, y este perfeccionamiento hace incluso, que una vez contagiado, sea más resistente a los tratamientos que ya conocemos", se explayó Daaniela Gill.

Esta semana se conoció el ingreso de dos nuevas cepas, la india y la sudafricana. Para esta segunda algunas vacunas ya se declararon inefectivas. Si bien por el momento las variantes no representan peligro y no se han expandido en el país, el panorama no deja de ser acuciante.