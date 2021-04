El Gobierno provincial ratificó su decisión de posponer la aplicación de la segunda dosis en el caso de las personas inoculadas con las vacunas Sinopharm y Covishield, para priorizar la vacunación de la mayor cantidad posible de gente. Y eso será lo que priorizarán los equipos sanitarios por los próximos 90 días, tal la ventana de tiempo estimada por los epidemiólogos. Así lo anunciaron este martes el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano, desde el vacunatorio en la ex Rural.

Perotti tiene previsto reunirse en esta misma jornada con el intendente Pablo Javkin con el propósito de armonizar la tarea de ambas administraciones para optimizar la vacunación. La semana pasada desde los equipos municipales habían revelado que Provincia sólo les había entregado 2000 dosis y por eso algunos vacunatorios en los centros de distrito tuvieron que interrumpir la campaña por falta de vacunas.

Mientras tanto, Perotti afirmó que en Santa Fe no alterará el status sanitario actual ni aplicará restricciones mas que las vigentes. "De acuerdo a la gravedad epidemiológica se avanzará en alguna medidas como lo hicimos cuando hubo que disminuir circulación. Pero no hay nada nuevo. Tratemos de mantener un alto nivel de cuidado y avanzar al máximo en la intensidad de vacunación", exhortó el gobernador a través de Sí 98.9. La presencia de ambos en la ex Rural se explicaba en el motivo de que este martes se aplicó allí la dosis número 300.000 en la provincia.

Sonia Martorano. (foto Rosarioplus)

El jefe de la Casa Gris abogó por "poder trabajar con el mismo ritmo con los vacunatorios del municipio. Hasta aquí son las dosis que han llegado y vamos distribuyendo". En este sentido, confió en que "en la última parte de abril dispondremos de una cantidad más importante de vacunas y habrá que tener un ritmo superior de vacunación en toda la provincia".

Martorano comentó una experiencia en Reino Unido donde se ha prorrogado la aplicación de la segunda dosis de la versión Oxford / Astra Zeneca hasta 90 días. "Hasta observan que al postergarla, el nivel de anticuerpos aumenta. Así que esa es la normativa a seguir, vacunar más personas con primera dosis de Covishield (Astra Zeneca vía India) y Sinopharm, porque ambos componentes para primera y segunda dosis es similar. Luego aplicaremos la segunda. Y en cuanto a quienes se vacunó con Sputnik V, iremos aplicando la segunda dosis, que es distinto componente. Tenemos capacidad para hacerlo", dijo la ministra.

"Está comprobado que el resultado es de protección es del 64%, es importante. Las vacunas de gripe y tétanos que nos aplicamos tienen el 50% de efectividad. Por eso decidimos avanzar de esta manera para vacunar a la mayor cantidad de población posible con la primera dosis", reforzó Perotti.

En este sentido, adelantó que le propondrá hoy a Javkin que el municipio se sume con provincia a continuar vacunando jueves y viernes santo, y sábado también. "En un día se pueden vacunar miles. Y así no tener desfasajes de vacunación en estos centros y los distritos", dijo el gobernador.

Omar Perotti (foto Rosarioplus)

Por lo demás, Perotti y Martorano valoraron que el personal de salud ya está vacunado con dos dosis en su totalidad, y eso permite contar con la plantilla a pleno. Ese recurso intacto, y un promedio de ocupación de camas que hoy está en el 57%, una cifra aceptable para la sustentabilidad del sistema de salud. Con el gremio docente se proponen lo mismo, pero asumen que todavía falta. "Quienes no se anotaron, que lo hagan, para completar", pidió la ministra.

Por último, Perotti dijo que no tiene previsto alterar el nivel de actividad autorizada en este momento, a diferencia de otras provincias como Buenos Aires, donde se retornaría al status de fase 4. "Hasta aquí, sostenemos la normativa vigente, y vamos observando a diario cómo evoluciona el contagio pero tratando de mantener el mayor nivel de actividad laboral, productiva y de educación. Todo depende, claro, de la responsabilidad social, la conducta individual", concluyó el gobernador.