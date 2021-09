Apareció nomás la luz al final del túnel de la pandemia. Rosario ya no tiene ningún paciente covid en terapia intensiva, luego de que los tres últimos casos en modular ya pasaron a sala común. En la provincia sólo cuatro en toda la provincia.

"En Rosario, cero ocupación UTI covid, nos quedaban tres en modular pero pasaron sala", afirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano.

Por su parte, Roberto Villavicencio, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios se refirió al avance de la cepa Delta que hasta ahora no se concretó a pesar de las predicciones en ese sentido. "La tendencia era esta que finalmente ocurrió. No hay ningún paciente covid en terapia. Felizmente el rebrote por otras variantes no está ocurriendo", dijo.

Transcurrieron 540 días hasta poder arribar a esta situación de alivio. “Es una muy buena noticia para todos porque después de pasar un mes con una ocupación de entre el 98 y el 99 por ciento de ocupación, hoy tenemos un 50 por ciento de desocupación, resultado del incremento gradual que se produjo en ese momento, ofreciendo cada vez más camas”, indicó Villavicencio.