En la última semana se empezó a aplicar en la provincia de Santa Fe la Guía Bioética que preparó el Ministerio de Salud provincial, con el apoyo de expertos, para decidir a qué pacientes priorizar en el caso de falta de camas o de respiradores en las salas UTI de los hospitales. Así, quienes atienden en los efectores de salud en la provincia pasan por un dilema ético por el que ya atravesaron médicos de otras partes del mundo durante la pandemia.

Esta situación no se había dado en Argentina durante la primera ola. "No somos robots, somos humanos. Es imposible no sensibilizarse ante esta situación", dijo a Rosarioplus.com la doctora Mariela Fernández, vicedirectora del Eva Perón en Granadero Baigorria.

En este sentido, este medio también consultó al doctor Rodrigo Mediavilla, director del Tercer Nivel de Salud de la provincia, que señaló: "Esta Guía fue preparada el año pasado para enfrentar el colapso, para saber qué hacer cuando falten camas de terapia. Y les digo que es muy difícil para un médico tener que decidir entre una vida y otra. Nosotros estamos preparados para salvar vidas, no para dejarlas ir. La idea del Ministerio, junto a un grupo de expertos que colaboró en el armado de este documento, es tener el apoyo necesario para saber qué hacer".

Mediavilla agregó: "Yo me formé como médico de guardia, puedo decir que si hay dos pacientes y un solo respirador, ese momento de tener que decidir es muy duro. Evidentemente, uno de los dos no va a llegar a sobrevivir. Algún día se escribirá un libro sobre el impacto de la pandemia en los trabajadores de la salud, seguro habrá muchísimos casos de burnout".

A pocas horas de conocerse las nuevas restricciones que regirán en el territorio santafesino para hacer frente a la segunda ola de la pandemia, con varios departamentos en alarma epidemiológica, el funcionario de la cartera sanitaria reflexionó: "Lo increíble es que no hay nada que parezca sensibilizar a la población. Vemos todos los días la cantidad de gente que muere o ahora esta situación en la cual no hay más camas. Y sin embargo siguen realizando reuniones sociales, o cuando fueron los clásicos en la provincia que se hicieron los banderazos y los festejos. A mí me gusta el fútbol, pero no es el momento para esto", indicó