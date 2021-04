La ministra de Salud, Sonia Martorano, avizora que la provincia de Santa Fe –cuando no, el país casi completo– transitará un mes de mayo "muy duro" en cuanto a la incidencia del coronavirus en la población, y la saturación del sistema sanitario. Explicó por qué los expertos señalan que la segunda ola del virus golpea peor a la sociedad. "La situación es grave y hay que bajar contagios. Si no lo conseguimos, tendremos que pensar en otras medidas (más estrictas)", reiteró.

"Hoy con 2000 pacientes internados ya tenemos casi saturado el sistema de salud, así que nos preocupa mucho lo que suceda cuando la situación que hoy vive AMBA y CABA se traslade aquí", evaluó la funcionaria en diálogo con Ariel Bulsicco, por Sí 98.9.

La ministra no disimuló su preocupación, cuando ya todos los hospitales de la provincia registran un promedio de ocupación de camas críticas del 85%. "La diferencia con el año pasado era que mientras el sur estaba comprometido, el sistema en el centro y norte estaba más desahogado, y mientras AMBA y CABA pasaban por su momento álgido, acá tuvimos cierto delay hasta que llegó en octubre. Entre el 20 y 27 de octubre fue nuestro pico y entonces no ocupamos tantas camas como ahora. La diferencia es que ahora tenemos muchos casos en toda la provincia, y ya no hay tanta posibilidad de sumar camas, y tampoco personal, que tiene un límite y su capacidad también. Hace más de 400 días que está trabajando sin respiro", dijo.

A cuento de ello, este miércoles se conoció que 14 de los 19 departamentos santafesinos tienen hoy un alto riesgo epidemiológico.

"Ya sabemos que este virus viene muy agresivo, con una replicación muy rápida. Se vendrán muchos casos más, quizás superemos el techo de 3.000 casos, y ya con 2.000 ya tenemos el sistema casi saturado. El pronóstico es malo", sinceró Martorano.

Por todo esto, la ministra volvió a recalcar, ya en tono de ruego: "¿Qué hacer entonces? Aumentar camas o bajar los contagios. Camas se van aumentando pero tiene un límite. El personal tiene un límite y su resistencia también. Hoy le estamos pidiendo a cada uno que escuche lo que está ocurriendo. Nos llamó la atención esta semana que la gente parecía no haber tomado conciencia de la gravedad de la situación".

Martorano explicó que la prohibición de circulación en vehículos particulares desde las 21 se debe no solo a desalentar aglomeraciones sino más que nada a reducir chances de accidentes. "Los pacientes por accidentología ocupan muchas camas, y las necesitamos para atender la pandemia", explicó. "Intentemos quedarnos en casa, socialicemos menos, prioricemos lo laboran con estricto protocolo. Que cada comercio abierto sea tutor de que ese protocolo se cumpla para continuar. Si no bajamos los contagios tendremos que pensar otras cosas".

"Será un mayo durísimo por la cantidad de casos y la contagiosidad –vaticinó la ministra de Salud–. No quiero que una madre esté con un hijo de 30 años que no puede internarlo porque no encuentra cama. Entonces hago un llamado a eso, entienda que no es momento de reuniones, es momento de cuidarse, quedarse en casa, porque se pueden enfermar y la pueden pasar muy mal".

La entrevista completa podés escucharla acá, y vale la pena: