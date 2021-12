En la conferencia de prensa de este martes la ministra de Salud Sonia Martorano fue consultada por el inminente arribo de los autotest caseros anunciados desde Nación, que serán de venta libre y aprobados por ANMAT, y se diferenció de la ministra Vizzotti ya que no vio con buenos ojos este producto con el cual el sistema de salud perdería la trazabilidad.

Sobre este producto que sería de venta libre y de forma particular en cualquier farmacia, recordó: “Los autotest fueron muy conversados a nivel nacional y los ministros de las 24 jurisdicciones no están de acuerdo por el tema de trazabilidad, no es una buena práctica”.

Para su aplicación en Santa Fe de alguna forma que pueda garantizar la trazabilidad, adelantó que “se evalúa que se realice en la farmacia en vez de forma particular, para que quede asentado el dato si dio positivo”.