La ministra de Salud, Sonia Martorano, se mostró intransigente con el clamor de algunos sectores de la economía que piden por su reapertura, tales como gimnasios y canchas de fútbol 5. "Es una contradicción que un gimnasio esté abierto y que los chicos no vayan a la escuela pero sí a una actividad en un club", dijo este lunes, en el comienzo de la semana en la que el Gobierno provincial restableció la presencialidad alternada para la escuela primaria y nivel inicial, pero restringió aquellas otras actividades para el deporte y la cultura.

La funcionaria contempló el retorno a clases presenciales, también reclamada por algunos sectores de la comunidad educativa, al menos en los niños y niñas por una necesidad psicopedagógica de esa edad. Pero a cambio, pidió, hubo que restringir la circulación para aminorar los riesgos de contagio de coronavirus.

"Pongámonos en foco: una pandemia es una emergencia mundial, vemos lo complicado que viven AMBA y CABA. En nuestra provincia es una segunda ola diferente y muy explosiva. Empezó el lunes 5 de abril pos Semana Santa, y empezamos a ver todos los casos juntos, fue un latigazo, una reproducción viral rapidísima, y en gente joven ya", alertó en diálogo con Ariel Bulsicco.

Martorano se definió contraria a "el rol paternalista del Estado" si no hay responsabilidad ciudadana. "La solución pasa por cuidarse y bajar la tasa de contagios, porque si agregamos 40 camas críticas (en hospitales) y se ocupan enseguida, así no es posible", dijo. "Hemos triplicado la cantidad de camas críticas en la salud pública y privada, pero el recurso humano es el mismo, y ese es el límite. Hay gente hoy que hace guardias día por medio. Entonces, entendamos que no hay necesidad de ir al gimnasio o a tomar cerveza. Acompañemos por favor".

En este sentido, cifró expectativas de recibir una partida de vacunas Sputnik V este miércoles, para continuar con la vacunación en personas mayores de 60 años, completar en el sector de la seguridad pública, para luego empezar a vacunar a la población de 18 a 59 años con co morbilidades. La prioridad la tendrán pacientes con obesidad y diabetes, dijo.

