La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, confirmó este martes que habrá un pase sanitario en la provincia y se implementará en las próximas semanas. "La fecha resta definirla, pero ya sabemos que será para mayores de 13 años y para eventos con aforo de más de mil personas, sean en ambiente cerrado o abierto. También para viajes grupales y por supuesto en boliches y salones de fiestas. En cuanto a cines y teatros, resta definirlo en el ámbito del Comité Federal de Salud con el resto de las provincias. En los bares y restaurantes, en principio, no se solicitará", indicó la responsable de la cartera sanitaria.

Según lo que explicó Martorano, resta conocer el detalle sobre la implementación del pase sanitario en viajes de larga distancia en colectivo y en avión, aún sin ser de grupos cerrados. La ministra brindó una conferencia de prensa en la Ex Rural, adonde se continúa vacunando a diferentes franjas etáreas.

"A mí no me gusta llamarle restricciones. Yo prefiero decir que es una estrategia para aumentar los niveles de vacunación. A partir del pase sanitario, que probablemente entre en vigencia cerca del 21 de diciembre, para sacar una entrada a este tipo de eventos masivos, hará falta la segunda dosis de vacuna. Así que a la población de entre 18 y 39 años, le pedimos que se apure y se la vaya a aplicar a quienes le falte. Hubo casos en los que se dieron la primera dosis, pero no fueron al turno de la segunda", dijo Martorano. Que anticipó que a partir de marzo es factible que el pase sanitario ya requiera además una tercera dosis, a aquellos a quienes les haya sido asignado el turno.

Según informó Martorano, el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, "se está reuniendo en estas horas con las cámaras que nuclean a boliches y salones de fiesta, también con el sector gastronómico. La idea es ir avanzando en los detalles de la implementación, en base a la normativa nacional".

Por su parte, la ministra también se refirió a los riesgos ante la variante Ómicron, luego de conocerse un primer caso en el país. "Es un paciente de Villa Mercedes, San Luis. Que ingresó por Reino Unido, pero había estado antes en Sudáfrica. Cuando empieza con síntomas se hace el PCR en su ciudad y desde San Luis nos lo mandan a nosotros, por cercanía. Por eso se analizó en Venado Tuerto. Les digo que estemos tranquilos, en primer lugar, que tenemos en la provincia para hacer la secuenciación, si hiciera falta con nuevos casos. Pero además, recordar que todo el que haya estado en África y llegue al país, debe aislarse por 14 días. Y al que llega de afuera, aún teniendo las dos dosis, debe hacerse un PCR en la provincia al tercer día del regreso. Por ahora la Ómicron no demostró ser letal, pero sí es de mucha transmisibilidad. Y eso aumenta la posibilidad de que el virus tenga nuevas mutaciones".