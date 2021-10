La ministra de Salud de Santa Fe se refirió este viernes a la posibilidad de que aumenten los casos de coronavirus en la provincia. Si bien siguen siendo bajos, la tendencia en alza se observa a diario en los reportes epidemiológicos. Este jueves se informaron 68 nuevos casos, la cifra más alta que se reportó en octubre.

"Creemos que puede haber un aumento lógico y esperable dentro de estas nuevas habilitaciones que tenemos. Lo que no se sabe es si va a existir un rebrote, aunque, si ocurriera, gracias a la vacunación no debería ser tan complejo en cuanto a la ocupación de camas”, advirtió la funcionaria.

En la actualidad el nivel de ocupación de camas de terapia en la provincia es del 60%. En ese sentido, aclaró: “Cabe señalar que de los últimos cuatro internados por Covid en la provincia, ninguno estaba vacunado por decisión propia, no porque no les llegó el turno o no había vacunas”.

Por último, Martorano detalló que actualmente en la provincia se están secuenciando todos los análisis para saber qué cepas están circulando. "Siguen siendo prevalentes la cepa Manaos y Andina pero, a partir de las últimas semanas, ya empezaron a subir los casos de cepa Delta y lo estamos viendo en personas que no tienen contacto con viajeros en el sur provincial”, concluyó.

Panorama en Rosario

En la ciudad de Rosario, según el informe semanal de la Secretaría de Salud Pública, hay actualmente 259 casos activos de covid-19 de un total de 163.913 desde el primer positivo registrado el 14 de marzo de 2020.

Además, 159.779 rosarinas y rosarinos se recuperaron de la enfermedad, registrando un porcentaje de recuperación del 97,4 %. Vale mencionar que al momento se registraron 3.871 fallecimientos por la enfermedad con una tasa de letalidad del 2,3 %.

Según datos extraídos de SICAP (Sistema de Información de los Centros de Atención Primaria) desde el 29 de diciembre de 2020 al 21 de octubre de 2021,se administraron 563.692 primeras dosis y 413.073 segundas dosis en la franja etaria de 18 a 59 años. En tanto en la población de mayores de 60 años fueron 185.177 primeras dosis y 126.787 las segundas. Los datos corresponden a vacunatorios municipales y provinciales de Rosario y suman un total de 1.306.729 dosis aplicadas.

Actualmente, el nivel de ocupación en el sector público es del 89 % en camas críticas de adultos y 0 % en camas covid.

Por su parte el sector privado tiene una ocupación de camas del 50 % en camas críticas de adultos y 0 % en camas covid.