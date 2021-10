La ministra de Salud, Sonia Martonaro, comunicó al aire de SI 98.9 que la próxima semana arribarán a la provincia de Santa Fe un lote de vacunas de primera dosis y de esta forma se abrirá paso a la vacunación libre, que ya se lleva a cabo en otros distritos como la provincia de Buenos Aires. Además añadió que la inscripción para la vacunación de chicos de 3 a 11 años que comenzará el martes de la semana próxima en el universo de los niños priorizados con factores de riesgo y con una aplicación descendiente en edad.

“La semana que viene vamos a recibir vacunas de primera dosis por lo tanto quien se acerque a La Rural se le va a colocar. Además vamos a repartir en todas las localidades para poder tener vacunación libre sin inscribirse” adelantó Martorano.

Con muchas expectativas, la ministra dijo que la semana próxima, si todo sigue así, la provincia de Santa Fe logrará tener al 60% de la población general vacunada. “El miércoles estarán llegando vacunas Sputnik que tenían un pequeño retraso. De esta forma vamos a quedar al día con todas las vacunas que se están aplicando”, precisó.

Con respecto a la vacunación de menores de 3 a 11 años que comenzará el próximo martes Martorano indicó que hasta este jueves la cifra de inscritos llegó a los 125 mil, “un número importante”, calificó la funcionaria, teniendo en cuenta que esta nueva campaña será descentralizada, desde los centros de salud en atención primaria, en contacto con las escuelas, y se estima que existen en esta franja un total de 450 mil chicos en todo el territorio santafesino.

“Es la vacuna Sinopharm que tiene una característica distinta a las otras: es virus inactivado, que es una plataforma que ya conocemos. Sería la misma que utilizamos en la Sabin, al igual que la gripe. De algún modo es un modelo de la vacuna tradicional. Ya hicimos la experiencia porque esta vacuna la utilizamos con embarazadas durante toda la campaña”, dijo la ministra para llevar tranquilidad a los padres.

En cuanto al segmento adolescente, de 12 a 17 años, la ministra expuso que hay un claro interés en avanzar con la vacuna Pfizer ya que es una población con altos niveles de sociabilización. Y si bien en este sector y los chiquitos no hay enfermedad grave, “la vacunación es efectiva porque, sino sería el grupo, con toda la población vacunada, donde quedaría circulando el virus, y es la manera de ir controlando esta pandemia y pensar que para diciembre podamos estar todos vacunados si seguimos con este ritmo, nos daría las primeras señales de ir controlando esta pandemia”, sumó Martorano.

Baja de los indicadores, menos casos y no de gravedad

Con muy poca incidencia de casos, hoy se vive una nueva normalidad, pero que deberá ser muy cuidada para no retroceder. En este aspecto la encargada de Salud de la provincia señaló que estos procesos son de prueba error, pero “no se puede tener por mucho tiempo más determinadas cosas sin habilitar porque los casos son muy pocos”, y estamos en un promedio de 30 casos por día. “Hoy no tenemos nadie Covid internado en una terapia, en toda la provincia y durante toda la semana”, celebró.

“Ya tenemos varias habilitaciones, no voy a mentir, a mí me costó un poco las últimas porque uno es muy cuidadoso, me preocupa porque algunas son actividades difíciles de controlar. Entiendo que la gente tenía muchas ganas de ir a la cancha, pero que tengan el barbijo puesto hasta que estemos todos vacunas, es una buena medida de filtro”, aconsejó. Y completó: “Somos igualmente muy cuidadosos, seguimos monitoreando, sabemos que puede haber un nuevo brote, pero no con la intensidad de los anteriores”.

Para Martonaro, que lo repite cada vez que puede, “hay que seguir vacunando y completar lo más posible en la población” porque este virus no da señal de extinguirse. “Creo que va a quedar en la comunidad circulando, como algo endémico que con un refuerzo de vacunas se pueda controlar, de manera que si nos mantenemos con cuidados, seguimos utilizando el barbijo”, insistió.

Aquí el audio de la nota completa.