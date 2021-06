La Ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, recorrió esta mañana el centro de salud Independencia, ubicado avenida Casiano Casas 1801, donde destacó el trabajo de los efectores que desde la semana pasada vacunan contra el coronavirus en Rosario y aclaró algunas dudas sobre el período de tiempo entre cada dosis.

"Es muy importante aclarar que las vacunas no se vencen, el tiempo entre la primera aplicación y la segunda dosis tiene un intervalo mínimo pero no un máximo", puntualizó la titular de la cartera sanitaria.

En cuanto a la inoculación con segundas dosis para completar el esquema de vacunación, destacó que “toda la semana pasada estuvimos colocando segundas dosis de Sputnik. Estamos esperando el arribo de nuevas segundas dosis y queremos llevarle tranquilidad a la población que se está respetando el período de tres meses de inoculación entre el primer y segundo componente”.

En otro orden, Martorano recordó que Santa Fe superó el 1.100.000 de primeras dosis, es decir que ya tiene al 30% de la población vacunada y el 85% de la población objetivo.



Del mismo modo remarcó que “el 15% restante de la población objetivo son aquellas personas a las cuales estamos buscando y viendo si no se pudieron registrar por falta de accesibilidad o de información. Como en los centros de salud tenemos población adscripta, es decir población a la que atendemos y que sabemos que es mayor de 60 años o tiene una comorbilidad, realizamos un rastrillaje en el territorio, los buscamos, inscribimos a los que por algún motivo no se habían inscripto y en esta semana ya estamos vacunando en todos los centros de salud”.



Al ser consultada por la cantidad de dosis diarias que se aplican en la provincia, la ministra de Salud señaló que “el ritmo sigue siendo bueno, estamos en 35 mil vacunas por día, esto se puede acelerar más, de hecho en esta semana podemos tener el arribo de vacunas lo que nos va a permitir acelerar aún más el ritmo”.



“Estamos vacunando de lunes a lunes y por ello tenemos un agradecimiento enorme a los equipos de salud que han vacunado fines de semana, feriados, el día del padre sin descanso y es lo que nos permite llegar a este número de vacunación tan alto”, continuó.



Asimismo, la ministra señaló que “esta semana estamos llegando a la franja de personas vacunadas de 45 a 50 años sin comorbilidades. A partir del fin de semana llegaremos a ciudadanos y ciudadanas de entre 40 y 45 años. A la vez, aquellas personas que no se pudieron inscribir con comorbilidades o mayores de 60 inmediatamente lo turnamos para que reciban su dosis”.