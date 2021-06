La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, celebró el ritmo del plan de vacunación en Santa Fe y anticipó que en un mes se podría llegar al objetivo de tener al 40 por ciento de la población inmunizada con una dosis.

"Estamos dando 40 mil turnos por día, esta semana ya se dieron 185 mil", manifestó la funcionaria, en conferencia de prensa desde la ex Rural. "Hay que ir con metas cortas para poder cumplirlas, lo inicial es poder llegar a un 40 por ciento de la población, no es inmunidad de rebaño, pero es fundamental para las aperturas y la presencialidad. No estamos muy lejos", afirmó.

En cuanto a la posibilidad de alcanzar la meta planteada, la ministra vaticinó que "si seguimos así, quizás en un mes o mes y medio podemos llegar".

"Las reuniones que tuvieron estos días es para aumentar la capacidad de colocación de dosis , para que si recibimos una gran cantidad la podemos colocar rápidamente", apuntó Martorano, en referencia a los encuentros con sus pares provinciales y las autoridades nacionales.

Respecto a la mejora de los índices epidemiológicos tras la cuarentena estricta de una semana, la médica dijo: "Las restricciones funcionaron, esos nueve días sirvieron y dieron certezas para la adhesión de la gente". Además, aclaró que actualmente "no están habilitados los gimnasios y estadios cerrados " y le solicitó al municipio que haga uso de su po testad para sancionar a los locales que no cumplen con el último decreto provincial.

Por último, la titular de la cartera sanitaria remarcó que la compra de vacuna CanSino dependerá de la voluntad de la empresa farmacéutica en fijar una fecha de entrega. "La idea es poder tener mucha cantidad de vacunas para poder llegar a la inmunidad de rebaño, hay muchas gestiones en curso", indicó y aclaró: "No tiene sentido avanzar en la negociación si no tenemos una fecha de entrega".