La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, señaló este jueves que se está avanzando muy rápidamente con la vacunación Covid de los menores de 17 años. "En muy poco tiempo, ya hemos aplicado al menos la primera dosis a 200 mil chicos. Estamos llegando al último reservorio que nos quedaría donde puede estar circulando el virus", dijo la titular de la cartera sanitaria.

Martorano brindó este jueves una conferencia de prensa en el patio del Hospital Centenario, en Rosario, junto a su directora, la doctora Claudia Perouch. Allí, ambas dieron cuenta del fuerte proceso de inversión hospitalaria que hizo la provincia, durante lo más agudo de la pandemia y también ahora que se está saliendo de la segunda ola, con nuevas salas e instrumental. En total, indicaron, se destinaron unos 190 millones de pesos a la puesta en valor de la histórica institución.

En el Hospital Centenario, que pasó buena parte de este año con ocupación casi plena de sus camas UTI con pacientes COVID, hoy no tienen internados con coronavirus. El buen presente se explica fundamentalmente, según coincidieron Martorano y Perouch, por el avance de la campaña de vacunación: "De la población general de la provincia, los tres millones y medio de habitantes que tenemos, ya tenemos un 62 por ciento con esquema completo vacunado, con las dos dosis. Eso es lo que nos da este momento epidemiológico de cierta tranquilidad. De inmunidad de rebaño no hablamos, porque es una enfermedad nueva de tipo respiratorio y que no terminamos de conocer. Lo que sí podemos decir es que vamos a tener más inmunización, cuando tengamos un 70 por ciento de la población total vacunada", señaló la ministra.

Por último, Martorano celebró el rápido proceso de inoculación de niños y adolescentes: "Estamos avanzando mucho con los grupos que antes no estaban cubiertos. En la mañana del jueves, ya habíamos vacunado a 110 mil chicos de entre 12 y 17 años. Ya esta noche el dato va a ser más alto. Y de ellos, hay 32 mil que tienen esquema completo. Mientras que los más chiquitos, de 3 a 11, hay 90 mil que ya recibieron su primera dosis. Estos números son importantes, que haya 200 mil vacunados entre 3 y 17 años, porque a los 28 días de la primera reciben la segunda. Esto quiere decir que muy pronto vamos a tener con esquema completo a todo este grupo".

"Lo importante en términos epidemiológicos de esto que estamos haciendo -finalizó Martorano- es por lo siguiente: avanzamos primero y muy rápido con chicos que tenían alguna patología previa. Pero ahora, que estamos vacunando a niños y pre adolescentes sanos, estamos llegando al último reservorio que nos quedaría donde puede estar circulando el virus. Y lo estamos haciendo con una estrategia más rápida e innovadora que en otros lugares".