La ministra de Salud Sonia Martorano planteó su preocupación en relación a la delicada situación que se vive en relación a la pandemia con un 93% de ocupación de camas críticas en el nivel público de Rosario. Aseguró que se prevé que los contagios crezcan, que ya se está en la segunda ola y que los efectos de lo que está sucediendo se verán en los próximos días. En este sentido instó a la población a cuidarse.

"Los contagios se están dando en los ámbitos privados, de gente joven que no respeta las distancias. No es momento de juntarse a comer el asado. Esta curva de contagios es muy difícil de parar, la situación es compleja", aseguró la ministra.

"Creemos que vamos a duplicar los casos, y cuando eso suceda no vamos a tener dónde poner los pacientes. Estamos con un 93% de ocupación. Debemos cuidarnos, estamos en la segunda ola. Los contagios están siendo muy rápidos, muy fuertes y sobre todo en las personas jóvenes", subrayó la ministra marcando su preocupación y en este mismo sentido hizo un llamado a los padres para concientizar a sus hijos: "Como madre y médica le digo a los santafesinos que es preferible tener una discusión con nuestros hijos para que no se reúnan, que estar buscando luego una cama con un respirador".

En relación a la posibilidad de ampliar restricciones aseguró que "los criterios que se van evaluando tienen que ver con la disponibilidad de camas". "Los privados y los públicos están expandiendo camas pero ya no hay margen, porque no hay recursos humanos para atender esta demanda. Cuando no haya más camas no tenemos más alternativas", añadió anticipando la posibilidad de nuevas medidas. También el relación a este punto afirmó que en el transcurso del día se estarán reuniendo las autoridades para determinar los pasos a seguir.

En relación a cuál fue la disparada de casos, Martorano aseguró que "la situación se generó luego de Semana Santa con la gente que fue a buscar el virus a otras provincias que están más complicadas, o que tenían otras cepas. El lunes siguiente se hicieron testeos y dieron positivo en un 75 por ciento, a partir de ahí todo fue un reguero de pólvora".

