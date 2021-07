La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, volvió a advertir sobre la preocupación de las autoridades sanitarias por el ingreso de la variante Delta al país y remarcó que, a pesar de la disminución en la ocupación de camas críticas, "el recurso humano de Salud está agotado ".

"La gran preocupación es esta cepa Delta, que en el mundo está haciendo estragos", remarcó el funcionario. Aunque no quiso arriesgar una fecha estimada, algunos especialistas hacen referencia a mediados de julio , la médica dijo que "con el ingreso de la cepa vamos a tener una tercera ola".

Respecto al plan de vacunación en la provincia, que ya tiene a más de 1.450.000 santafesinos inmunizados con una dosis y 370 mil con dos, la titular de la cartera de Salud dijo: "Necesitamos que haya mucho más gente vacunada con esquemas completos" .

Para incrementar la cifra de personas con el esquema de vacunación completo, antes de la llegada de la tercera ola, la ministra explicó que se acortarán los plazos para colocar la segunda dosis de Sinopharm (al mes) y AstraZeneca (8 semanas).

"El recurso humano de Salud está agotado", afirmó la médica y agregó: "Hace más de un año que se está trabajando en esta enfermedad, y decirlo es una cosa, pero verlo es otra".

Por último, Martorano hizo referencia al turismo durante las vacaciones de invierno: "Creo que es conveniente un turismo de cercanía, dentro de la provincia. No hay que ir a buscar el virus". "El 6 de abril, cuando se volvió de Semana Santa, comenzó la segunda ola. Por eso es importante no pensar que el virus no descansa en las vacaciones", recordó la funcionaria.