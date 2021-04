Los equipos sanitarios provinciales empezaron este miércoles en un centenar de localidades a vacunar población mayor de 80 años. Se trata, por ahora, de una partida de 30.600 dosis de Sputnik V que arribaron el martes a Santa Fe.

En Rosario, los predios que funcionan como vacunatorios para lo que resta de la semana son la Ex Rural y los Centros de Distrito de la Municipalidad. En el caso de los salones del Parque Independencia, se montaron dos vacunatorios que funcionan en paralelo: de un lado, docentes y del otro mayores de 80 años. Al mecanismo lo explicó la ministra de Salud, Sonia Martorano, en conferencia de prensa.

“Empezamos hoy a vacunar a quienes se habían anotado y tienen más de 80 años, vamos bajando la edad todo lo que podemos, ya que vacunamos en función de lo que vamos recibiendo. Y tenemos como meta también llegar con la vacuna a todos los docentes de primaria que se hayan anotado, para este viernes”, indicó Martorano.

La ministra Martorano conversa con una señora que espera su primera dosis.

La titular de la cartera sanitaria provincial también anticipó que esta tarde pedirá, en la reunión del Consejo Federal de Salud, que se habilite la vacunación de personas con discapacidad. “A nivel nacional todavía no está contemplado, vamos a gestionarlo. Nosotros tenemos registrados 1.800 discapacitados en el territorio santafesino, que están en centros de internación. También están los ambulatorios, claro. Vamos a empezar a hablarlo hoy. Además, desde este miércoles hemos incorporado también la vacunación dentro de los autos para quienes llegan al predio de la Ex Rural y necesitan esa asistencia”. Al finalizar la inoculación de esos pacientes, explicó Martorano, los mismos se quedan 20 minutos en el vehículo con alguien de Salud que acompaña a unos metros, para ver si no surge alguna reacción negativo. .

Consultada por la llegada de nuevos lotes de vacunas, Martorano afirmó: “No sé cuándo pueden llegar. Sí puedo decir que apenas nos la entregan, las usamos. Con estas que llegaron ayer de la Sputnik, tendremos hasta el sábado. Estamos capacitados para estar vacunando a 20 mil personas por día en la provincia, a razón de cien mil por semana. Pero para eso dependemos de que entreguen más”.