El infectólogo Damián Águila insistió con la necesidad de no relajar los cuidados y aseguró que en relación al aumento de contagios el panorama que acecha es preocupante. "En 10 días van a empezar a ocuparse las camas de terapia intensiva", vaticinó el especialista.

En una entrevista en Sí 98.9 con Ariel Bulsicco, Damián Águila mostró su preocupación ante el aumento de contagios y la sensación de relajamiento de la población. "Estamos preocupados. Vemos lo que ve todo el mundo: un aumento rápido de los casos. Ya sabemos que la enfermedad esta tiene un período de 10 días desde que se da el contagio hasta que se torna grave, si aún no vemos una importante ocupación de camas es porque no han pasado estos diez días", advirtió el infectólogo.

"Creo que los próximos 10, 15 días, van a ser cruciales porque vana empezar a ocuparse las camas de terapia intensiva, que es uno de los indicadores de más atención. Pero la idea es adelantarse al problema, hoy es el momento de tomar las decisiones porque sobre el hecho consumado de la saturación del sistema hospitalario hay poco por hacer", detalló.

Y ante la pregunta sobre cómo accionar en este momento aseguró que "lo crucial es no relajarse". "Yo anoche veía una cobertura en la televisión de la salida de la gente desde la terminal de ómnibus -en el marco del fin de semana largo de Semana Santa-, y le decían al periodista que los entrevistaba 'y que sea lo que Dios quiera'. La verdad que de dejar esto librado a las manos de Dios, siendo que es algo tan fácil disminuir altamente la posibilidad de contagio, es innecesario", lamentó el especialista.

En este mismo sentido aseguró que "si bien el riesgo cero no existe, está en nuestras manos restringir al máximo los viajes. No hacer viajes innecesarios". "Hay una sensación de que esto ya pasó. La gente no ha tomado conciencia, esperemos que este segundo cachetazo que nos va a dar la pandemia sirva para que se tome conciencia definitivamente", explicó.

