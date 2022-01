La escena se repite este lunes, como ocurre desde hace cinco días al menos: largas colas de personas con síntomas covid a la espera de poder ingresar al Gapón 17, el centro de testeo de coronavirus de Rosario dispuesto junto al río por el gobierno provincial.

En la previa y luego de las reuniones de Año Nuevo, los testeos se incrementaron de manera notable, en parte por extremar cuidados a la hora de reunirse con familiares y en parte por la presencia de la tercera ola que en la última semana del año que pasó disparó los contagios llegando a la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

La noticia buena es que el esquema de vacunación muestra sus efectos positivos y quienes lo cumplieron en el caso de infectarse cursan la enfermedad con síntomas leves sin llegan, en su gran mayoría, a cuadros que requieran internación.

Sin embargo, la preocupación es firme y fundamentada. La responsable de la unidad de testeo en ese punto de la costa central, Karen Routaboul, dijo: "Hay una alta demanda. Notamos un relajamiento de la utilización de barbijo de las personas, eso fue un factor clave"

¿Cuando acudir a realizarse un test?

Sandra Tirado, la médica responsable de acceso a la salud del Ministrio de Salud de la Nación en diálogo con Sí 98.9 realizó algunas recomendaciones sobre cuando es necesario acudir a realizarse un test, para evitar una exposición innecesaria.

Entrevistada por Ariel Bulsicco en el programa Nadie es Perfecto la funcionaria explicó que en caso de síntomas aislados se deben realizar el testeo. No así quienes son contactos estrechos. En estos casos se debe realizar un aislamiento de cinco días y si en estos días no cursaron ningún síntoma, se deben mantener cinco días más con cuidados extremos, si asistir a reuniones sociales masivas y mantener distancias, pero no es necesario el testeos solo estos cuidados para evitar posibles contagios.

"Los testeos están para aquellas personas que tengan síntomas, y tener en cuenta que los síntomas respiratorios altos como catarro, disfonía, dolor de garganta, son probablemente casos de Covid-19", explicó.

"Lo que estamos viendo es que los nuevos cuadros presentas afecciones respiratorias altas, como catarro, disfonía, no tanta tos. Así que hay que tenerlo en cuenta", recomendó.

Escuchá la entrevista completa