El directorio de Covax, el organismo que coordina la distribución de vacunas anti covid en América, envió una carta a la ministra de Salud Carla Vizzotti para aclarar los términos en los que muchos medios de prensa informaron en falso este miércoles, acerca de un supuesto rechazo de Argentina a la compra de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer.

El director del organismo, Santiago Cornejo, le explicó a la funcionaria nacional que la prensa tergiversó sus dichos.

"Me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer (por el martes) era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral; por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entre en detalle porque no era el propósito de la reunión", empieza la carta de la autoridad sanitaria que depende de la Organización Mundial de la Salud.

"En mi respuesta utilicé la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así".

La comunicación de Cornejo aclara: "Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de COVAX".

"Como el propósito de la reunión –continuó la aclaración de Cornejo– no era hablar sobre Argentina no entre en el detalle de esta transacción, que bien sabes que son muy complejas. En mi presentación tampoco resalte el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral".

La carta cierra con una apelación a la unidad y el consenso, por fuera del uso que le ha dado un sector de la prensa porteña alineado contra el gobierno nacional.

"En estos momento de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar mas unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar esta pandemia. Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas de COVID".