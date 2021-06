Tras conocerse la noticia de que los respiradores donados por Lionel Messi se encuentran varados desde hace diez meses en el aeropuerto de Fisherton, la ANMAT(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica emitió un comunicado para frenar la polémica.

"ANMAT no autorizó el ingreso de los respiradores porque no presentó ante esta Administración Nacional la documentación necesaria para su autorización de ingreso de la donación", señaló el organismo. "Entre los faltantes no se encontraban los registros del producto por parte de la autoridad sanitaria de origen (Europa)", explicaron.

Según advirtieron, el ingreso al país de esos productos no fue autorizado debido a la falta de homologación por parte de la autoridad sanitaria de origen, es decir, de España. “Son prototipos que no cuentan con el certificado de libre venta”, ampliaron.

Los 32 ventiladores respiratorios no eran los respiradores mecánicos utilizados en las terapias intensivas, sino que se trataba de unos dispositivos que se emplean habitualmente en las terapias intermedias y que cumplen la función de reemplazo de la asistencia respiratoria manual.

Aún se desconoce si, desde la llegada, las dos autoridades sanitarias de España y Argentina realizaron tareas conjuntas para poder destrabar el problema de la homologación.

Los productos en cuestión son denominados “Balón resucitador automatizado mecanizado”. Llegaron al aeropuerto internacional Islas Malvinas de Rosario el último 8 de agosto.