El intendente de la ciudad Pablo Javkin defendió las medidas adoptadas a nivel provincial e hizo una fuerte apelación a la responsabilidad individual para poder superar la situación sanitaria que se vive. Además advirtió que se intensificarán los controles y que de no cumplirse lo dispuesto habrá nuevas restricciones para la ciudad.

"El municipio está adoptando un plan de contingencia que incorpora sectores en hospitales, personal y también rastreadores, sumando a personal de salud que se encontraba realizando otras tareas se incorpore al trabajo de llamados. Todo esto para poder aumentar la atención en esta situación que estamos viviendo", detalló este jueves en conferencia junto al secretario de Salud, Leonardo Caruana.

"Si nosotros blindamos lo que queda de abril y mayo, y con esto me refiero a circular menos, cuidarnos más, no reunirnos, adoptar estrictamente los protocolos... claramente vamos a estar reunidos acá sobre finales de mayo con otro panorama. No es la incertidumbre del año pasado, es el tiempo que necesitamos para terminar de vacunar a las personas más expuestas y es esto lo que le da sentido al desafío.

También defendió las medidas adoptadas para restringir la circulación y para hacerlo mostró una serie de gráficos que evidencian el menor tránsito luego de cada medida tomada. En este sentido mostró también el porcentaje de accidentes de tránsito, otra variable que es necesario achicar. "Nosotros hoy tenemos en el Hospital Clemente Álvarez unas 30 camas ocupadas por accidentes de tránsito y hechos de violencias, muchas más que las que tenemos ocupadas por Covid", aseguró el intendente.

"Quiero que se entienda esto, las medidas y las restricciones no sólo tienen que ver con que circulemos menos para evitar la circulación del virus, sino además con tomar prevenciones sobre otros factores que ocupan camas. Entonces nosotros no podemos evitar una cirugía de cáncer de colon, porque sería otro problema sanitario, pero sí podemos evitar los accidentes", insistió el jefe municipal.

"Los indicadores son muy claros: 194 accidentes en febrero, 183 en marzo, menos de 100 en abril. ¿Cuál es la diferencia? y que en parte de abril estuvo restringida la circulación de 00 a 06", detalló.

De este modo salió a apoyar las medidas establecidas por Omar Perotti para la provincia y hizo una fuerte apelación a la responsabilidad individual para poder sortear esta difícil situación que atraviesa la ciudad.