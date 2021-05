Consultado el intendente en conferencia de prensa sobre cómo van a llevarse a cabo los controles para que las medidas de restricciones anunciadas se mantengan en la ciudad, recordó que las sanciones no son administrativas sino penales, y aseguró que este miércoles armará un operativo con las fuerzas federales y provinciales, y reforzar los fines de semana.

En su campaña Pablo Javkin proponía “control, control y más control”. Esto es algo que durante la pandemia no fue plasmado pero que según los anuncios realizados este miércoles, tras ver el sistema de salud en estado crítico, aseguró que ahora será una realidad. “Esta tarde nos reuniremos con la Policía Federal y la provincial, y los controles que se venían haciendo para vigilar la circulación nocturna ahora será diurna”, indicó entre las medidas.

Otra situación de visible descontrol ciudadano es el momento de ocio en los parques los fines de semana, ante el cual aseguró “una presencia de las fuerzas en los parques”.

Consultado por la prensa sobre cómo será el aumento de multas, Javkin recordó que “no solo son multas más elevadas, son sanciones penales. Un auto al corralón es algo que lleva solo un proceso administrativo y lo retirás. Cuando implica una causa judicial, puede llevarle meses de trámite en la Justicia. Es decir, no sólo aumentan los valores, sino la gravedad”.

Se sumarán testeos y vacunas

El intendente fue interpelado sobre si las restricciones asumidas ahora no se debían tomar anteriormente, a lo cual respondió: "Desde hace un mes y medio venimos tomando restricciones, primero de circulación nocturna, luego desde mas temprano, la circulación vehicular, y entre otras cierre de gastronómicos para mejorar el sistema sanitario. Eso no alcanzó, pero voy a dar un dato significativo porque sino parece que las medidas no sirven: en octubre del año pasado, con el pico de casos llegamos a 1375 casos. Ese día Córdoba ciudad tuvo 834. Ayer fue nuestro pico de la segunda ola, 948 casos en Rosario, y esta vez Córdoba tuvo 1508 casos. Si no hubiéramos tomado las medidas, habríamos superado el pico del año pasado. Las medidas sirvieron"

Pero llegamos al límite del Sistema de Salud y nos hace tomar medidas drásticas, no solo el cierre de actividades: aplicar el último nivel del Plan de Contingencia, aplicar el aumento de testeos y sobre todo prepararnos porque si llega la cantidad de vacunas AstraZeneca que tenemos entendido, vamos a duplicar las vacunaciones, y sumar para ello a los centros de salud".

Aseguró: "El viernes vamos a llegar a vacunar a 250 mil personas vacunadas, y haber completado la vacunación a las personas de 60 años".