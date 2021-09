El Gobierno italiano dispuso este jueves por decreto que, desde mediados de octubre, el denominado "pase verde" contra el coronavirus será obligatorio para todos los trabajadores públicos y privados del país.



El "pase verde" será obligatorio para los trabajadores estatales y privados de todos el país desde el 15 de octubre y hasta el 31 de diciembre, cuando vence el estado de emergencia nacional, anunciaron en conferencia de prensa los ministros de Salud Roberto Speranza, de Asuntos Regionales Mariastella Gelmini, de Trabajo Andrea Orlando y de Administración Pública Renato Brunetta.



"Queremos hacer estos lugares de trabajo más seguros y que nuestra campaña de vacunación se vuelva todavía más fuerte", justificó Speranza al presentar la medida.



El "pase verde", que ya es obligatorio para trenes y vuelos internos y para consumos dentro de restaurantes entre otras actividades, se otorga de forma gratuita a las personas vacunadas o recuperadas de coronavirus.



También quedan habilitados a las actividades quienes tengan un test negativo en coronavirus con máximo de 72 horas de antigüedad, en vez de las 48 horas vigentes hasta el momento, en una de las novedades introducidas por el nuevo decreto.



"La nueva medida alcanzará a todo el mundo del trabajo, unos 23 millones de trabajadores", planteó Brunetta.



Desde inicios de mes, los trabajadores de la educación de todos los niveles y los estudiantes universitarios también deben tener el certificado.



Con la nueva medida, quien vaya al trabajo sin el "pase verde" no podrá entrar, considerado con "ausencia injustificada" y con cinco ausencias será suspendido sin goce de sueldo hasta que presente el certificado.



Por otro lado, si un trabajador es descubierto sin el "pase verde" dentro del trabajo enfrentará multas de entre 600 y 1.500 euros.



"Vacúnense, háganse el pase verde. Dentro de poco empieza el otoño, baja la temperatura y aumenta la circulación del virus. Tenemos poco tiempo por delante", fue el pedido de Brunetta esta tarde.



El Gobierno busca así darle un nuevo impulso a la campaña de vacunación con la que ya inmunizó al 75.05% de la población mayor de 12 años para alcanzar el 80% antes de fin de mes.



Con la nueva disposición, casi todas las actividades a puertas cerradas dentro del país quedarán disponibles solo para quienes tengan el "pase verde", convirtiendo en la práctica a la vacunación en obligatoria para las personas que no hayan tenido ya la enfermedad o que no quieran pagar los 15 euros que cuesta el test cada dos días.



Los test de coronavirus solo serán gratuitos para las personas que por razones médicas no puedan vacunarse, mientras que los menores de edad pagarán 8 euros, planteó Speranza.



Gelmini, en tanto, anunció que habrá una campaña de información de parte del Gobierno para "contrastar a las fake news" sobre las vacunas.