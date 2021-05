La ocupación de camas críticas en hospitales de Rosario llegó al 99% y algunos efectores improvisan alternativas para que los pacientes pueden recibir una adecuada atención.

"Tuvimos que empezar a ampliar las camas de terapia intensiva que teníamos porque no nos alcanzan para la demanda que venimos teniendo", afirmó la directora del Hospital Provincial de Rosario, Teresita Ghio, en diálogo con el móvil de Sí 98.9.

"Como estrategia, transformamos seis camas de la guardia en terapia intermedia, con respirador, terapistas y enfermeras. La idea era ponerlas en uso esta semana, pero el fin de semana la demanda nos superó porque, además de los pacientes respiratorios, llegaron heridos de una balacera", indicó la médica.

Hasta el momento, el hospital ubicado en Alem 1450 tenía sus 27 camas críticas ocupadas, en su mayoría por personas contagiadas de coronavirus.

"Trabajamos en red, por lo que buscamos camas en algún lugar; pero si no encontramos hay una serie de protocolos a utilizar, que no queremos poner en práctica porque la selección de pacientes es muy fea", señaló la directora del efector público, a la hora de analizar la saturación del sistema de salud pública.

Este lunes, la Secretaría de Salud municipal informó que la ocupación de camas críticas (terapia intensiva) del sector público alcanzó el 99 por ciento, con ocupación del 90 por ciento de generales y del 37 por ciento de las camas “covid”. Es la cifra más alta desde que la pandemia de coronavirus comenzó a afectar la ciudad.

"La realidad que se vive en los hospitales no es la misma que se vive afuera, en la ciudad", afirmó Ghio, y agregó: "Si bien soy una defensora a ultranza de las libertades, creo que es un momento para estar con mayores restricciones porque el sistema no va a aguantar". "Hay una pérdida de valores, donde la prioridad, que es la vida, no se está jerarquizando", apuntó.

Además, la medica advirtió que todavía no se registraron muchos pacientes gripe, que es la "patología típica del invierno", por lo tanto el mayor número de camas son personas con covid-19.

"Estamos mucho más estresados que el año pasado, hoy no tengo una cama libre", lamentó Teresita y sentenció: "Este es el peor pico de la pandemia".