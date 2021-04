Padres y madres del Politécnico protagonizaron un “taburetazo” este lunes en las puertas de la escuela, que depende de la UNR. “Estamos hartos. Sentimos que el Instituto Superior Politécnico General San Martín, de enorme prestigio, hoy es tal vez la peor escuela de la provincia de Santa Fe”, exageró Gabriel Pérez, papá de una alumna de 3er año.

La protesta, que se denominó "taburetazo" por el clásico banquito que fabrican los alumnos del Politécnico, juntó a unas 300 personas que reclamaron una cantidad de horas presenciales similar a la del resto de las escuelas de nivel medio, siempre que el nivel de contagios en la ciudad lo permita.

Los organizadores formaron un grupo denominado “Polipadres”, para hacer visibles los reclamos. “Los problemas más graves comenzaron con la pandemia, el año pasado fue un desastre. En agosto, cuando ya nos habíamos organizado para dar clases virtuales, el gremio COAD planteó en paritaria que el trabajo a distancia no podía ser obligatorio. Y a partir de ese momento empezó a depender de la voluntad de cada docente el conectarse o no. En promedio, desde entonces, no hubo más de cinco horas de clases virtuales por mes por curso”.

El comienzo de 2021, según indican padres y madres del “Poli”, no ofrece un mejor escenario. “Nos pasó la Dirección del Colegio la semana pasada un cronograma que prevé quince horas de estudios presenciales en total por cuatrimestre. Por eso organizamos el taburetazo este lunes y vamos a hacer otro en los próximos días, para que nos escuchen”.

A esta situación, según denunció Pérez, se llega por varios motivos. “Por un lado, nos dicen que el 38 por ciento del personal docente está en situación de riesgo ante el covid 19, por la edad o comorbilidades. Se suma que COAD diseñó un protocolo que prevé eximir de asistir a clases a quienes tengan a su cargo adultos mayores, discapacitados o niños. Y además, la UNR fijó distancias para el aula que son distintas a las del Ministerio de Educación para el resto de las escuelas. En todos lados se habla de un metro y medio de distancia, pero acá en el Poli no se puede estar a menos de cuatro metros de otra persona. Tampoco estamos de acuerdo con que recién en abril se empiece a dictar el cursado virtual”.