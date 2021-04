Con Rosario atravesando la segunda ola de Covid-19 y una ocupación de camas críticas del 93 por ciento en el sistema de salud pública, se suma esta semana un nuevo dato que preocupa. Según indicó el personal del Policlínico PAMI II, quedan allí sólo dos camas disponibles en terapia intensiva y otras dos en la sala para pacientes positivos de coronavirus que requieren cuidados medios. La sala general, en la que se atienden adultos mayores con patologías diversas, está completa.

“Teníamos un solo paciente en UTI hasta el viernes, pero en el fin de semana ingresaron cinco nuevos. Hoy a nosotros nos suspendieron vacaciones y francos especiales. Eso es un indicador de que van a necesitar más personal trabajando. Y al ritmo al que venimos estos últimos días, esta misma semana se debería llenar, porque los egresos no son rápidos”, dijo Jorge Bernal, enfermero de la Sala de Cuidados Críticos de PAMI II, en diálogo con Rosarioplus.com.

Con el grueso de la población de más de 70 años ya vacunada, no debería haber fuertes ingresos de gente de esa edad. No obstante, según lo informado por Bernal, el promedio de edad de los pacientes graves que están teniendo es de 75 años. Cabe recordar que al no ser obligatorio, puede haber adultos mayores que aún no se inscribieron en el registro de la vacuna contra el Covid.

El PAMI II, según lo consignado por su personal, está en obras hace un tiempo. “Se está construyendo una terapia intensiva nueva con 16 camas más, pero todavía no está terminada. En las salas generales de patologías habituales, no hay ninguna cama libre. En la sala general COVID con cuidados medios, que tiene 20 camas, hay dos disponibles. Y en la UTI COVID, con 8 camas, otras dos sin ocupar”, afirmó Bernal.

Este martes al mediodía, ATE hará una asamblea en la puerta del nosocomio, para plantear su preocupación.