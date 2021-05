Hace décadas que en la Argentina es una realidad el trabajo en negro, o informal. Y en ese contexto, la pandemia no hace más que evidenciar cosas irresueltas desde antes. ¿Qué pasa con alguien que tiene empleo informal o vive de changas si se contagia Covid y debe hacer aislamiento por un par de semanas? Quienes tienen un empleo en blanco, pueden estar dispensados y pedir una licencia hasta recibir el alta médica, pero no toda la población adulta puede acceder a ese beneficio. Muchos de los que se han enfermado, viven de changas o dejan de percibir un ingreso si no trabajan. Y eso complica la ecuación, porque al riesgo sanitario, se le suma el económico.

En Rosario, con esa lectura de lo que está pasando en el territorio, se organizó este miércoles un nuevo Operativo Detectar, en la zona noroeste de la ciudad. "La idea es reforzar con test rápidos los hisopados que se vienen haciendo en los Centros de Salud, para mejorar la trazabilidad. Tengamos en cuenta que en los barrios no es fácil lograr el aislamiento que demanda esta enfermedad, tanto del paciente positivo como de su entorno familiar y contactos estrechos, para cortar la cadena de contagios", dijo al móvil de Sí 98.9 la doctora Sabrina Mirada, a cargo de los hisopados junto a varios colegas.

Los testeos se hicieron en una iglesia evangélica en la esquina de Sánchez de Loria y Martínez Estrada, convocando a familias que se atienden habitualmente en barrios Stella Maris, Emaús y 7 de Septiembre. La doctora Mirada amplió, en diálogo con la radio, que el lugar fue elegido por ser un salón amplio y tener muy buena vinculación con los vecinos de la zona. Además, desde la institución religiosa se colaboró con la convocatoria.

El miércoles se hicieron 54 hisopados rápidos, que dan el resultado en media hora. Del total de los test, que se hicieron durante la mañana y con la gente que se acercó por su propia voluntad al lugar, hubo 14 que dieron positivo. "A partir del resultado, nosotros le pasamos los datos de cada persona al equipo de seguidores. Si en los días de cursado de la enfermedad surge alguna complicación alimentaria, se convoca a Desarrollo Humano, que lleva comida. Si tiene necesidad de atención sanitaria, según la sintomatología, puede acudir con cuidados al Centro de Salud o se envía una ambulancia y se indica internación. También hay un dispositivo de atención de salud mental, por teléfono, por si hiciera falta", explicó la doctora Sabrina Mirada.

De acuerdo a lo que informó el doctor Fernando Vignoni, coordinador de la Red de Centros de Salud municipales, en esta segunda ola de la pandemia, este tipo de operativos ya se habían realizado antes en Barrio Godoy, La Tablada, Parque Casas, Alvear y Villa Banana. El mismo Vignoni explicó a RosarioPlus respecto al operativo de este miércoles: "Fuimos a la zona noroeste porque veníamos viendo un incremento de casos y porcentaje de positividad, en las consultas por encima de la media de la ciudad. Y los hisopados habituales que hacemos en los Centros de Salud demoran en el resultado. Por ello la elección del lugar y del método de testeo".