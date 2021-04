Fernando Vignoni, director de la red de Centros de Salud municipales en Rosario, reveló a RosarioPlus.com que en los próximos días se conocerá una propuesta coordinada con los Centros de Salud que dependen de la provincia, para llegar con la vacuna a población de riesgo que no pudo inscribirse en el registro oficial. “No tenemos la estimación de cuántos son los que les faltó anotarse, pero sí tenemos los denominadores poblacionales de cuantos deberían ser. Y al padrón de inscriptos sólo tiene acceso la administración provincial. Lo que estamos pidiendo es poder acceder a ese listado o cruzar datos, para mejorar el impacto”, dijo.

Hasta ahora, la vacunación en Rosario se hizo en el predio de la Ex Rural y en los Distritos municipales. La propuesta será llegar con las vacunas directo a cada Centros de Salud, para tener una presencia más directa en el territorio y así completar la inoculación de las personas que teniendo la edad para haber sido vacunados, no lo han hecho por no estar inscriptos.

Patricia Sforzini, directora del Centro de Salud municipal que está ubicado en Felipe Moré y 27 de Febrero, frente al Distrito Oeste, le explicó esta semana a RosarioPlus: “A veces pasa que no saben usar las herramientas tecnológicas o no tienen acceso. En algunos casos, pudimos ayudar a gente a anotarse. Pero sería ideal poder con las dosis directo al territorio, al menos con las que no necesitan de una cadena de frío tan compleja, para llegar a esos vecinos que están en el fondo de cada barrio”, agregó la directora del Staffieri.

Vignoni, que coordina los Centros de Salud municipales, agregó: “La Sputnik V requiere de 80 grados bajo cero. Las otras vacunas demandan menos frío y se pueden almacenar en las heladeras o freezer que tenemos nosotros. Por eso, la expectativa es que cuando se normalice la provisión de dosis, se pueda armar una red de vacunación en el territorio, con la Synopharm y la Astra Zeneca. Al tema lo venimos hablando con la Dirección de los Centros de Salud de la provincia, en términos de propuesta”.

Lo que se prevé es cruzar los datos de los pacientes que se atendían en la red salud primaria de Rosario antes de la pandemia, con el listado de inscriptos para la vacuna y también con los fallecidos por COVID. La intención es ir a buscar en el territorio a los nombres que no aparezcan en estos últimos dos registros, algo similar a lo que se hizo con los hisopados en el Plan DetectAR, pero esta vez con las vacunas. De lograrse, garantizaría la inmunidad ante la segunda ola, para la población más vulnerable, en todo sentido.