El Gobierno provincial adelantó que la próxima semana continuarán las medidas que buscan disminuir la circulación de personas para contener los contagios de coronavirus y los especialistas ya dieron su punto de vista sobre cómo continuar con las restricciones.

"No estamos en condiciones de abrir todo porque la ocupación de camas está al 100%; si aumentás mucho la ciculación de personas, subís la accidentología y la patología no covid y no tenés dónde poner los pacientes", comentó la infectóloga Carolina Subirá, en diálogo con Rosarioplus.com.

La médica, que forma parte del comité de consulta del gobierno provincial, valoró los resultados de la última cuarentena estricta de hace algunas semanas pero advirtió: "Estamos viendo una tendencia a la mejoría, podemos esperanzarnos por eso, pero si salimos todos de golpe se echa por tierra el trabajo hecho".

Respecto a cómo continuar con las restricciones, la especialista sugirió: "Soy partidaria de continuar con este esquema de 5 días de más circulación y dos de restricciones, hasta que lleguen con la vacunación que ha aumentado". "Movete si tenés que trabajar o vacunarte, sino quedate en casa", indicó la infectóloga.

Por último, la asesora del comité de expertos en cuestiones sanitarias, remarcó la necesidad de no flexibilizar demasiadas actividades: "Si se va a adoptar alguna nueva apertura, que sea muy restringida ya un sector bien acotado y que tiene bien estipulados sus protocolos".

Esta semana, los titulares de los gimnasios y las canchas de Fútbol 5 de la ciudad habían presentado un pedido al Gobierno provincial y la Municipalidad para volver a la actividad.

El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, había anticipado este miércoles que las medidas que buscan disminuir la circulación de personas para contener los contagios de coronavirus "van a continuar" en la provincia luego del viernes, cuando vencerá el plazo anunciado el fin de semana pasado.

Además, el funcionario provincial dijo que es posible que en algunos territorios se devuelva "la presencialidad en las escuelas" y que haya flexibilizaciones "en algunos lugares", pero alertó que "el porcentaje de internación y la mortalidad es altísimo".

"Si miramos los indicadores en lo que hace al comportamiento que tiene la pandemia en la provincia, las medidas se van a continuar, seguramente vamos a devolver la presencialidad en las escuelas en algunos territorios que nos permita hacerlo y en algunos lugares seguramente algunas flexibilizaciones pueden tener", añadió Prieto.