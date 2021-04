Las consultas, los hisopados y la ocupación de camas generales crecen al mismo ritmo que la cantidad de contagios en Rosario y desde el Hospital Carrasco advierten que los pacientes graves son cada vez más jóvenes.

"Estamos viendo muchos pacientes jóvenes, ayer tuvimos que derivar una terapia intensiva a dos varones que rondaban los 30 años", lamentó Fernando Gómez, subdirector del centro médico de Avellaneda y 9 de Julio, en diálogo con el móvil de Sí 98.9.

"Estamos notando un incremento a diario en el número de las consultas en el dispositivo que tenemos creado para la atención de paciente con síntomas sospechosos de covid-19", indicó el médico y alertó que la positividad de los hisopados se encuentra entre el 40 y el 50 por ciento.

En cuanto a las largas colas que se forman en el ingreso al hospital, el directivo indicó que 84% de las personas que asisten al lugar podría acudir a un centro de salud cercano. "No es necesario que vengan todos para acá, esta misma consulta se puede hacer en el centro de salud de la zona. Que concurran al hospital los que tienen un deterioro de su estado general", afirmó y agregó: "Más del 60% de los hisopados tiene cobertura social, pero vienen al hospital porque no todas las obras sociales cubren el test, o las consultas privadas no tienen turnos y le cobran la práctica ".

Por último, Gómez describió la situación sanitaria del hospital y opinó sobre las restricciones que se podrían aplicar en los próximos días. "Los números picaron en punta y nos asusta", sentenció el subdirector y apuntó: "El cuidado empieza por uno, si cerramos todos los negocios pero yo no me sigo cuidando no creo que las medidas tengan tanta eficacia".