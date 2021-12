Al cumplirse este viernes un año del primer arribo al país de vacunas contra el coronavirus, Argentina superó en las últimas horas las 100 millones de dosis recibidas, lo que le permitió alcanzar con esquema completo de inmunización al 70 por ciento de la población total, en tanto que el 83 por ciento tiene al menos una dosis.



De esta manera, el importante avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el SARS-CoV-2 que impulsa en todo el territorio el Gobierno nacional permitió al país alcanzar con esquema completo al 70% de la población total, según informó hoy el Ministerio de Salud.



Con un cargamento de 739.440 dosis de vacunas Pfizer arribado el día jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Argentina alcanzó las 100.439.835 dosis de vacuna contra la Covid-19.



Así, justo un año después de la llegada del primer cargamento que permitió dar inicio al Plan Estratégico de Vacunación, el país superó el hito de las 100 millones de dosis recibidas.



El primer envío con 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V llegó al país el 24 de diciembre pasado.



En su cuenta de Twitter, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, publicó: "12 meses. 100 millones de dosis recibidas. 83% con primera dosis. 70% con esquema completo. Somos capaces de hacer grandes cosas. No lo dudes, vacunate".



"Hace un año los argentinos y las argentinas renovaban sus esperanzas con el arribo de las primeras vacunas contra la Covid-19 que dieron inicio a una de las campañas de vacunación más grandes de nuestra historia. Gracias a las políticas de salud hoy estamos saliendo adelante", publicó, por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en esa misma red social.



Por otro lado, y ante el aumento de casos en algunas regiones del país, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia sanitaria dictada desde el inicio de la pandemia de coronavirus en el país, en marzo del 2020.



Tucumán, Río Negro, Neuquén, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran actualmente en situación de riesgo epidemiológico alto -lo que implica un elevado riesgo de contagio de coronavirus-, en tanto a nivel nacional los casos reportados crecieron 86% en la última semana.



En tanto, y a través de un comunicado de prensa, la cartera de salud puso de relieve que "gracias al importante flujo de recepción y al esfuerzo articulado con las 24 jurisdicciones del país, a un año de iniciada la campaña de vacunación el 83% de la población total inició su esquema y el 70% lo completó".



"Con respecto a la población mayor de 18 años, la cifra asciende a 93,3% con esquema iniciado y 82,8% con esquema completo", destaca el informe del Ministerio de Salud.



En tanto, el 79,7% de los adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema y el 58,9% lo completó, mientras que el 61,8% de las niñas y los niños de entre 3 y 11 años se aplicó ya una dosis y el 36,9% recibió dos.



"Esta amplia disponibilidad de dosis permitió avanzar en la campaña de vacunación más grande de la historia del país, disminuyendo, al momento, las hospitalizaciones por casos graves de Covid-19, la mortalidad y reduciendo la tensión en el sistema de salud", se afirmó.



En ese sentido, la cartera de salud destacó que "contar con dosis disponibles para alcanzar con esquema completo a toda la población objetivo permitió al país no solo aplicar ya 2.300.773 dosis adicionales y 2.131.452 dosis de refuerzo, sino también avanzar en la donación de dosis para países que han sufrido un acceso inequitativo a las vacunas, entendiendo que no podrá superarse la pandemia hasta tanto todos los países accedan a la vacunación".