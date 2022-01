Dos mil médicos y dentistas fueron suspendidos por no haberse vacunado contra el coronavirus, informó a través de un comunicado la Asociación de Médicos italiana, FNOMCeO, y agregó que, de los 467.611 miembros con los que cuentan, el 0,4% de sus miembros no acreditaron haberse vacunado.



Se trata de un total de 1.972 médicos y dentistas que no acreditaron, en la plataforma habilitada para tal fin, haber recibido alguna dosis de la vacuna contra el coronavirus.



Filippo Anelli, presidente de FNOMCeO, explicó que dentro de los números publicados figuran, además, “los trabajadores que no pueden vacunarse o que tienen que posponer la dosis por motivos de salud”.



“También están incluidos los que han dado positivo por Covid-19 y han tenido que aplazar la cita y los que están esperando la dosis de refuerzo y ya tienen la cita pedida”, aseguró.



Según informó la agencia DPA, la “ronda de suspensiones” llegó luego de haber sido suspendidos otros 1.656 profesionales en noviembre de 2021.



“Se trata de un dato bruto, que no fotografía la situación real de los trabajadores sanitarios incumplidores”, concluyó Anelli.