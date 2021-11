La ministra de Salud de Santa Fe Sonia Martorano comunicó este lunes desde la ex Rural de Rosario que la provincia superó los cinco millones de dosis aplicadas. "Esto implica que el 80% de la población tiene al menos una dosis y el 64% esquema completo. Esto tiene mucho que ver con la protección que estamos teniendo en un momento muy puntual donde los casos están aumentando y tenemos variante Delta pero hay pocas internaciones", señaló.

En ese sentido, la funcionaria recalcó: “Estamos en este momento con 40 o 50 casos diarios y con una curva que tiene una ligera tendencia a aumentar, pero creemos que lo importante es seguir cuidándonos, no relajar medidas y seguir fuertemente con la vacunación, porque esa es la única situación que nos puede dar alguna diferencia”. Subrayó además que el uso de barbijo continúa siendo obligatorio en todos los espacios en Santa Fe.

También explicó que más de 400 mil menores de 17 años ya fueron inoculados. "Esto hace una diferencia importante con otros países que no habían comenzado a vacunar y tuvieron la tercera ola", argumentó.

Además, la titular de la cartera sanitaria ratificó que este martes se comenzará con la aplicación de terceras dosis sólo para personas inmunodeprimidas y mayores de 50 años que hayan sido vacunadas con dos aplicaciones de la vacuna Sinopharm. Se trata de una población de 117 mil personas que recibirán la vacuna AstraZeneca que se ya encuentra en territorio santafesino.

Al respecto, Martorano diferenció una vez más tercera dosis de refuerzo. "El refuerzo, que va a comenzar probablemente en diciembre, es para todos independientemente de la vacuna que hayan recibido. Por fecha de colocación será el personal de salud", detalló.

Sobre la temporada de verano, la ministra indicó: “Los que vienen desde el exterior no deben cumplir aislamiento, pero deben tener las dos dosis de vacunas aplicadas y la última colocada a los últimos 14 días. Por eso, con una PCR en las últimas 72 horas, no hacen aislamiento, pero hay un pedido de no concurrir a un mega evento, y entre el día 5 y 7 deberán hacerse la PCR para saber si tienen o no covid. Entre provincias no hay restricciones”.

Por último, pormenorizó que en Santa Fe hay un 40 por ciento de casos con la variante Delta y que los pacientes "la transitan en forma leves y con pocos síntomas. "Creemos que irán aumentando de la mano de que hay una vida más parecida a la anterior a la pandemia. Por eso hay que seguir cuidándose, usar barbijos y mantener distancia. Lo que no está muy claro es que esto pueda impactar en internaciones o afectar al sistema de salud. Nosotros nos estamos adelantando aplicando las terceras dosis a las personas que no tengan anticuerpos. Con esta estrategia podrían no afectar tanto en las internaciones”, concluyó.