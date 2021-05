Los efectores privados de salud de la ciudad de Rosario llegaron en la tarde de este viernes al límite de capacidad y es por eso que consideraron como crítica la situación que atraviesan. Ante esta situación es evidente la falta de camas de terapia intensiva para poder cumplir con la enorme demanda de pacientes afectados por coronavirus. Por la mañana desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados habían pedido medidas que permitan bajar urgentemente la cantidad de contagios.

En el minuto a minuto de la pandemia, el vicepresidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados de Rosario, Rodrigo Sánchez Almeyra, reveló a Rosarioplus.com que los sanatorios rosarinos están colapsados en su capacidad y que la ocupación hasta este viernes por la tarde es de un 98%. “Estamos en luz roja total, cada vez que supera el 95% la internación estamos hablando de capacidad completa y de posibilidades de colapso”, insistió el galeno.

Por ahora y afortunadamente, dijo el médico, “no hay noticias de ambulancias en la calle” con pacientes sin derivaciones por falta de lugar ni nada de eso que se le parezca, pero aseguró que “la situación es extremadamente delicada”.

Y agregó en advertencia a las autoridades: “Esperemos que las medidas restrictivas disminuyan la circulación y comience a bajar o aplanarse la curva para no sufrir problemas severos”.

En tanto el referente de Clínicas y Sanatorios, Roberto Villavicencio, advirtió: “No hay más espacio de maniobra para brindar el servicio, los pacientes no van a tener una atención mejor, la terapia crítica no da para más. Nosotros pedimos a gritos que bajen los contagios porque no va haber manera de contener la demanda de pacientes graves”.