Chile flexibilizará las restricciones impuestas por la pandemia del nuevo coronavirus en sus fronteras, que permanecen cerradas desde abril, y autorizará a partir de octubre el ingreso de turistas extranjeros que validen previamente sus vacunas contra la Covid-19.



A partir del 1 de octubre, los extranjeros no residentes que quieran ingresar a Chile deberán contar con la validación de su esquema de vacunación por las autoridades sanitarias, presentar un PCR negativo de máximo 72 horas, su pasaporte sanitario y cumplir con las medidas de aislamiento estricto a su llegada al país, indicó esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, durante la presentación de la estrategia denominada Fronteras Protegidas junto a responsables de Turismo y del Ministerio del Interior.



El anuncio se da tras un descenso considerable de los contagios y decesos por coronavirus en el país, a la vez que la campaña de vacunación continúa su avance, con poco más del 72% de los 19 millones de habitantes inmunizados con dos dosis.



Esta semana comenzó la vacunación de niños de entre 6 y 11 años.



Con el fin de potenciar el turismo, un sector duramente golpeado por la crisis sanitarias, las autoridades dispusieron también a partir de octubre la llegada de vuelos internacionales -hasta ahora solo permitidos en la terminal aérea de Santiago bajo un riguroso control sanitario- en los aeropuertos de las ciudades norteñas de Antofagasta e Iquique.



No obstante, las fronteras terrestres -con Argentina, Bolivia y Perú- se mantienen cerradas, salvo para camiones de carga.



"Este anuncio de apertura de fronteras, que es un primer paso de un proceso que será progresivo, permite que turistas extranjeros puedan venir a nuestro país", dijo, por su parte, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, durante la conferencia de prensa, citada por la agencia de noticias AFP.



Hasta antes de la pandemia, miles de argentinos visitaban las playas chilenas durante el verano.



Según advirtieron las autoridades, la validación del esquema de vacunación, que podrá realizarse a partir de mañana, puede demorar un mes, por lo que recomendaron a los turistas no planificar su viaje al país hasta disponer de la misma.



"Tener este trámite realizado exitosamente será un requisito para poder embarcar a nuestro país", explicó Daza.



Asimismo, precisaron que deberán presentar una declaración jurada de manera electrónica al menos 48 horas antes del embarque, mostrar un PCR negativo de hasta 72 horas antes y contar con un seguro médico con cobertura mínima de 30.000 dólares.



Tras ingresar al país, deberán además hacer un aislamiento obligatorio de cinco días si están vacunados o de siete, si no lo están.



Hasta ahora, todos los viajeros cumplían una cuarentena de siete días. Los no vacunados lo debían hacer en un "hotel sanitario", a cargo del propio pasajero, modalidad ahora eliminada.



Chile acumula 1,6 millones de contagios y 37.000 muertos por la pandemia, pero los nuevos casos y muertes vienen descendiendo desde hace semanas, lo que ha permitido que se eliminen paulatinamente diversas restricciones.