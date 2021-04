El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, dijo este viernes que la situación sanitaria en Rosario hoy es de "semáforo amarillo", y enfocó sobre todo a la población adolescente como el foco que actualmente genera la mayor cantidad de contagios de coronavirus. En el mismo sentido, opinó a favor de aplicar mayores restricciones para desalentar viajes al exterior y toda actividad que incremente la circulación social.

Caruana dijo en conferencia de prensa hoy desde el Hospital Vilela que el covid 19 está mutando y que las nuevas cepas que se van detectando "no atraviesan el barbijo, ni son resistentes al alcohol ni vulneran el distanciamiento", por lo cual recalcó la conveniencia de "seguir cuidándose porque la evolución sanitaria acá en Rosario sigue las curvas de evolución de la pandemia en el país. El ritmo de vacunas hace lejana la inmunización colectiva", señaló desde el móvil de Sí 98.9.

Cabe señalar que el reporte diario de la pandemia ayer en Rosario registró 163 nuevos contagios, y el deceso de 10 pacientes. En tanto, hasta este viernes se contabilizaban 229.654 dosis aplicadas en territorio provincial.

"Todo lo que pueda restringir la circulación es positivo, porque así circula el virus. Cuando los comportamientos individuales no tienen un desempeño eficaz, hay que tomar otras definiciones tendientes a desalentar los viajes, limitar la llegada de viajeros extranjeros y mejorar los cuidados en los viajes de estudio. En el sector adolescente se incrementó el contagio 10 o 15% respecto de otras franjas etarias y eso es atribuible a los viajes de estudio. Los chicos no impactan en la ocupación de camas, pero contagian a su entorno. La situación no es grave, estamos en semáforo amarillo, pero hay que tener cuidado", concluyó.