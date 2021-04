De cara a una eventual segunda ola de la pandemia, el Secretario de Salud de Rosario Leonardo Caruana, indicó que la ciudad está mejor preparada de lo que estaba hace un año, cuando se conoció el primer contagio de Covid. “En marzo del año pasado teníamos muchas cosas que no conocíamos, no sabíamos si podríamos acceder a los equipos de atención clínica, no había vacuna. Tenemos que seguir cuidándonos mucho, pero es importante ver que hemos naturalizado el uso del barbijo, que tenemos una parte de la población más vulnerable ya vacunada y hay otro porcentaje importante que esperamos se pueda inocular pronto".

El funcionario realizó las declaraciones desde el Distrito Noroeste, uno de los cuatro puntos en los que comenzó esta semana la vacunación por parte del personal municipal. Allí, en comunicación con Sí 98.9 afirmó: “Claro que estamos lejos todavía de la inmunidad del rebaño, porque para eso deberíamos tener al 70 por ciento de la población vacunada. Y nos preocupa la aparición de nuevas cepas o lo que está pasando en Brasil, por eso digo que no hay que bajar los brazos. Pero espero que podamos transitar el invierno mucho mejor que el del año pasado. Lo que estoy seguro es que estamos haciendo mucho para disminuir las complicaciones entre los que más sufren”.

Caruana en diálogo con "Ponele que Sí", por la 98.9

El titular de la cartera de salud municipal analizó: “La vacunación en los distritos permite estar más cerca de la población en el territorio. Tenemos también la estructura de los Centros de Salud, desde la cual iremos trabajando para tomar contacto con quienes no se hayan anotado en el registro de vacunación”.

Por último, Caruana recomendó tener mucho cuidado a la hora del regreso de las clases. “Habrá que instalar un sistema de vigilancia epidemiológica, para que se aisle rápido a los grupos si aparece algún contagio. La segunda ola de la que se habla no es un fenómeno natural, sino lo que puede suceder si nos dejamos de cuidar, sobre todo cuando empiece a hacer frío”, manifestó.