El nivel de ocupación de camas críticas en la ciudad llegaron a su punto cúlmine y desde el sector salud piden revisar las flexibilizaciones ya que, según afirman, "la crisis está sucediendo" y las medidas que se tomaron no ayudaron a frenar la curva de contagios.

"Hace diez días decíamos que no estábamos en una situación de riesgo, hoy decimos que la crisis está sucediendo", aseguró el Secretario de Salud Publica Leonardo Caruana en diálogo por Sí 98.9 con Ariel Bulsicco.

"Ahora trabajamos todos los días con un 98 por ciento de ocupación de camas críticas, sometidos a mucho tensión y mucho stress sanitario. En estos días hubo momentos de un 100% de ocupación de camas lo que generó demoras en el acceso. Por momentos, tenemos un pequeño colchón de camas, cuando se liberan algunas, pero la ocupación es total", amplió el secretario.

En este sentido aseguró que es necesario revisar algunas flexibilizaciones. "Evidentemente no han alcanzado las restricciones que se sumaron para compensar la flexibilización en la presencialidad escolar, y así desacelerar la curva de contagios. En ese escenario hay que revisar lo que se hizo, porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo obtendremos los mismos resultados", sentenció.

"Las restricciones tiene que ser cortas y para todos. Evitar la discusión de un sector con otro, de si una actividad contagia o no, cuando sabemos que es la circulación de las personas lo que contagia, no un evento particular", cerró Caruana.

