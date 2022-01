La tercera ola continúa golpeando al país y a la ciudad y la tensión en el sistema de salud se hace sentir. Son varios los efectores de Rosario que vieron restringidas las guardias por casos positivos de coronavirus en el personal de salud y también por licencias de los trabajadores, que llevan dos años de trabajo ininterrumpido.

En diálogo con Sí 98.9, el secretario de Salud de la Municipalidad aseguró el número de contagios diarios es tan alto que ya se empieza a desdibujar la cifra. Esto es la consecuencia del cambio de protocolo y la confirmación de casos por criterio clínico. "Hay población asintomática que no consulta o personas que no informan su situación de enfermedad, ese número no es tan objetivo como en otros momentos de la pandemia", explicó.

El funcionario detalló que el crecimiento de esta tercera ola no tiene nada que ver con las dos anteriores, en las que todo se presentó de manera más lenta y progresiva. "Los trabajadores de la salud no están ajenos. Tuvimos que reorganizar las consultas programadas de los centros de salud para facilitar el acceso de las guardias y la pronta atención. Tenemos una combinación de trabajadores licenciados, para el descanso después de dos años ininterrumpidos y un porcentaje importante de los equipos que está cursando la enfermedad. Tanto en el sector público como privado", precisó.

Por lo pronto, el sistema de salud se encuentra tensionado ya no en camas críticas y respiradores, sino en las camas generales. Caruana señaló que hoy por hoy observan "mucho más quiénes se están internando y el porcentaje de internación". "Cuando el porcentaje de camas generales aumenta uno presume que el denominador de contagios es mucho mayor que el que informamos todos los días", agregó.

Sobre la esperada meseta de esta tercera ola, indicó que se espera que Ómicron se comporte como en el resto del mundo y crezcan los contagios hasta la primera quincena de febrero. "Esperamos un descenso progresivo en el número de casos para que junto con la vacunación entremos con otro momento", sostuvo.

Por último, recordó que los llamadores del municipio "ya no siguen a todos los casos". "Solo al alta y a las personas de riesgo porque la tensión es mucha", concluyó.

Reviví la nota completa: