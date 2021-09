El anuncio oficial de que no será más obligatorio el uso de tapabocas al aire libre y que se habilitan una serie de actividades anteriores a la pandemia, entre ellas las reuniones sociales sin límite y la reapertura de boliches con aforo, fue visto con reticencia por más de un especialista.

Aunque resta conocerse la aplicación del anuncio, y su implementación en la provincia de Santa Fe será desde el 1 de octubre, el infectólogo Julio Befani, ex director de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, vio con preocupación y sorpresa el anuncio.

En diálogo con Ponele que Sí por Sí 98.9, se mostró “verdaderamente sorprendido por la liberación de tantas actividades a la vez”, ya que recordó que desde un principio de la pandemia, cada vez que era consultado por el Ministerio, “explicaba que para liberar actividades debíamos garantizar el control de esa liberación de las restricciones, porque sino es inútil. Si teníamos dificultad de controlar el aforo con el 30 por ciento, imaginate mi sorpresa ahora”.

De esta forma, para el especialista en epidemias, “el uso del barbijo podría seguir un poco más siempre que no estemos en casa en nuestra burbuja”, aunque claro que “al aire libre es mucho menor la posibilidad de contagiar y de infectarse”.

Para Befani “usar o no barbijo al aire libre depende de cada uno, porque en un parque uno puede encontrarse con gente que no ve hace mucho y no sabe cómo se cuidó”. De esta forma planteó una recomendación: “Yo al parque voy con barbijo en el bolsillo, y si me encuentro con alguien que pienso que no se controla, me lo pongo para hablar con él”.

Consultado sobre ese momento de reencuentro, que en muchos casos llevan meses sin verse, analizó: “El abrazo y el beso lo dejaría para dentro de medio año, o me saludo con el barbijo. En recitales o en la cancha también lo recomiendo, aunque se pueda no usarlos”.

El problema principal del anuncio, para el infectólogo es que la sociedad “no tiene infraestructura para que se controlen en las discotecas que cada persona que entre, se vea que tiene las dos dosis con 15 días antes de aplicación”.

Si bien confirmó que “los números dan la posibilidad de que se produzca liberación”, para él debería darse de forma gradual: “Todo esto no me suena bien. Es muy apresurado salir a decir de un día para el otro. ¿Todos los adolescentes que quieren ir a un cumpleaños de 15 y no están vacunados, se van a hacer el estudio de PCR dos días antes?”.

Finalmente recordó: “Si estamos bien en números es porque pudimos controlar el ingreso de la variante Delta con los cuidados que tuvimos”.

Escuchá la entrevista completa al infectólogo Julio Befani: