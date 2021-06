El empresario de estaciones de servicio de Baigorria Rubén Balestrini, una de las personas mencionadas en la denuncia de vacunaciones VIP hecha por el jefe de Enfermería del Hospital Eva Perón de Baigorria, negó haber sido inoculado, y de esta forma se abre un interrogante sobre la causa por la cual lleva su nombre y documento en la lista del denunciante.

Consultado Balestrini precisó a Telefé que se vacunará este viernes, y sobre su nombre en la lista aseguró: “Conocidos me escribieron para saber si me había vacunado y pensé que era una broma. Me tomó muy de sorpresa cuando salió a la luz esto. Me expusieron mediáticamente, pero no tengo nada que explicar, yo tengo turno para vacunarme mañana a las 11 en el vacunatorio Cholo Montironi de Baigorria. Pedí el turno hace un mes y medio, y me llegó la primera dosis por la edad que tengo”.

En torno a las posibles causas de que su nombre haya sido mencionado en la denuncia, el empresario aseguro: “No tengo contactos políticos, no estoy en la política, y realmente no sé por qué me han involucrado. Pero estoy con la conciencia tranquila”.

Entre los nombres que se filtraron figuran el intendente de la ciudad vecina, Adrián Maglia y el vicepresidente de la EPE y dirigente peronista, Alberto Joaquín, además de familiares del propio director del hospital. Maglia y Joaquín confirmaron la veracidad de haberse inoculado con el argumento de sus respectivos roles de liderazgo público.

Las vacunas se aplicaron el verano pasado, bajo el rótulo de "personal de salud" cuando ninguno de los listados lo era, en momentos en que ese grupo era el único que estaba recibiendo las dosis.