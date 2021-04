El doctor Luis Camera, uno de los asesores presidenciales sobre la situación sanitaria por la pandemia del Covid-19, se refirió a la marcada suba de casos en Argentina. Según aconsejó el profesional es necesario hacer cierres parciales, no con el fin de parar el virus sino de disminuir su impacto.

Camera y los especialistas más cercanos al Gobierno sugirieron en la última reunión con el Gabinete presidencial, “hacer una cuarentena corta, intensa y focalizada” basada en sectores, no cerrando todo, sino haciendo hincapié en los lugares donde se presenten los focos más álgidos de casos, como es el caso del AMBA.

“Sin ninguna duda hay que hacerlo”, insistió el profesional médico sobre la toma de medidas, para él tratar de maximizar los cuidados, también es otro paliativo necesario. “Si hay que hacerlo hay que hacerlo, sino se desmadra y no es fácil volver una vez que se desarrolla. Lo hacemos para contener la escalada de casos, no para retroceder, eso no es fácil. La velocidad nos está volviendo locos”, remarcó de manera contundente.

Según el clínico el corte debe ser lo más selectivo posible, como sucedió en Madrid que lo hizo por barrios, “para disecar al máximo y diluir el impacto económico que acarearía, además del humor social que también influye mucho”.

De acuerdo a su conocimiento se debe empezar por El AMBA y el resto de las grandes capitales. “El virus es muy citado, el problema es que este virus ahora en esta ola va simultáneamente a todos lados”, explicó y llevó algo de esperanza al sostener que esta ola se va a apagar como fue con la primera y que eso se puede dar en la segunda semana de mayo, pero que habrá muchos fallecidos y gente internada. “Tenemos un mes o seis semanas duras de noticias que no dan ganas de mirar”, advirtió.

“En la cuestión de la reunión social no hemos trabajado, simplemente porque es una conducta social de animal gregario. En este virus compartir, juntarme con el otro, la manada es lo que nos contagia pero es el espíritu de manada lo que nos mueve, la manada te protege, somos animales dominantes. Eso es genético”, sintetizó.

En ese sentido afirmó que son los jóvenes son los que más se movilizan y de hecho son los que más infectados están. “Decirle hoy a un joven de clase media de cualquier parte del mundo que debe restringir algunos placeres es imposible, el tipo pega patadas para todos lados” reflexionó en cuanto a las costumbre que relacionó con otras épocas donde estos hábitos no eras tan necesarios. “Hoy el entretenimiento y pasarla bien es esencial, no era así la vida de mis abuelos”, resumió por ultimo.

