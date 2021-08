El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que a partir de este sábado "se amplía a 1.700 personas por día" el cupo para ingresar al país, a través de "corredores seguros, articulando con las provincias" y con la fiscalización de que se haga efectivo el aislamiento obligatorio.



En conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, Cafiero señaló que el ingreso seguirá "escalonado" y se continuará "evaluando como funciona de ese modo".



"Se va a seguir trabajando como hasta ahora, con los testeos previos a tomar el avión y al arribo y los aislamientos", señaló el jefe de Gabinete, que recordó que para los casos positivos se realizan luego "estudios genómicos" para "detectar variantes".



La ministra Vizzotti destacó el "logro" que implica "haber retrasado el ingreso al país de la variante Delta" del coronavirus, precisó que se han identificado "menos de 100 casos" hasta hoy y reiteró que esa "no es la variante predominante en la Argentina".



Explicó que aplicarán el sistema del Reino Unido, en el cual "el números de casos no impacta en las muertes, y se van a considerar esos dos parámetros" para las aperturas graduales.



"Vamos a ir aumentado los aforos hasta el 70 por ciento en espacio cerrados, en domicilios y en espacios públicos", anunció la ministra.



También informó que "este abordaje diferente" de restricciones de actividades por la pandemia de la Covid-19 tendrá "tres etapas" y, en ese sentido, Cafiero indicó que "la primera se iniciará hoy y se extenderá hasta el 10 de octubre".



Vizzotti apuntó que en la primera de ellas, denominada "protección en progreso", se mantendrá para los aglomerados de más de 300 mil habitantes que estén o no en alarma "el semáforo epidemiológico para las áreas técnicas y epidemiológicas" y explicó que las medidas que se tomen en situación de alarma serán "de nueve días, de inicio a final, independientemente de los indicadores en el día 9".



En el resto de las situaciones fuera de alarma epidemiológica y en relación a la variante Delta, el Gobierno trabajará "en minimizar las actividades de mayor riesgo y contacto, y en espacios cerrados con dificultad para cumplir las recomendaciones que se van a evaluar desde el Ministerio de Salud", expresó la funcionaria, mientras que "en los lugares de muy bajo riesgo se pueden habilitar a través del pedido al jefe de Gabinete".



En la segunda "se habilitarán eventos masivos al 30% del aforo, que luego se elevará al 60%", mientras que la tercera "será sin aforos, con la reactivación total del turismo, con viajes de egresados", completó Vizzotti.



"Hoy se inicia una nueva etapa en la gestión de la pandemia" producto del avance en la vacunación, dijo Cafiero y destacó tanto la mejora en la "cuestión sanitaria como en los indicadores económicos" del país, al reiterar que "desde hace 10 semanas bajó el número de casos y desde hace ocho semanas los fallecimientos y las internaciones en camas de terapia intensiva".



Resaltó la vacunación "al 80% de la población mayor de 18 años con una dosis y al 50% de los mayores de 60 años con el esquema completo".



En cuanto a la habilitación del turismo internacional de países limítrofes y la posibilidad de apertura de nuevas fronteras terrestres, el jefe de Gabinete aclaró que "eso se verá en la segunda etapa", aunque admitió que si la "situación epidemiológico permita continuar otro tipo de aperturas se evaluará el turismo para países limítrofes".