Una persona murió y otras cinco permanecían internadas como consecuencia de un brote de neumonía bilateral detectado en Tucumán, según informó el Ministerio de Salud Pública de esa provincia, que además señaló que hasta el momento "no se ha podido encontrar su origen y etiología".



El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, informó en conferencia de prensa que si bien "esta enfermedad puede manifestarse debido a muchos virus en esta época, como Covid-19, influenza gripe A o B e incluso Hanta Virus, en esta oportunidad no se ha encontrado la etiología".



El funcionario dijo que personal especializado del ministerio a su cargo está investigando a los cinco pacientes internados con cuadros respiratorios.



Un comunicado oficial de la cartera de Salud provincial, detalló que hay dos pacientes internados en un sanatorio privado con asistencia respiratoria mecánica; dos pacientes internados en hospital público con asistencia respiratoria mecánica y una paciente, que es personal de salud, en aislamiento preventivo en su domicilio con un cuadro no severo.



"Se trata posiblemente de un agente etiológico infeccioso, eso lo debemos demostrar y buscar cuál es, si se trata de un germen infeccioso viral de contagio no tan severo. Estamos tomando todas las medidas preventivas ya que adquirimos mucha experiencia con influenza y Covid, esas son el uso del barbijo y el lavado de manos que es lo que venimos pregonando desde el principio", afirmó Medina Ruiz.



"Tenemos un seguimiento estrecho de los familiares de estos pacientes, de los trabajadores que comparten el espacio con ellos, y no se trataría de algo sumamente contagioso", dijeron desde el Ministerio de Salud.