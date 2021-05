Tras las reuniones virtuales entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, las autoridades nacionales obtuvieron el visto bueno para ordenar un aislamiento estricto, similar al de la conocida como fase uno, hasta fin de mes. En cadena nacional el primer mandatario informó los detalles.

"Conozco muy bien las enormes dificultades que atravesamos. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos, debemos asumir seriamente lo crítico de este momento. No es momento de especulaciones", inició el presidente en su discurso.

En tono de preocupación, Fernández recordó que "a mediados de marzo" anunció la llegada de la segunda ola y que entonces "convoqué a redoblar todos los cuidados". Pero más allá del impacto positivo de las primeras semanas "hace varios días los casos comenzaron a aumentar" en distintas regiones del país.

"Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave, no se puede fragmentar", reclamó Alberto en un claro mensaje a los gobernadores que optaron por no acatar algunas de las medidas dispuestas por Nación hace tres semanas.

Los anuncios

- Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o alarma epidemiológica

- Se suspenden las actividades sociales, educativas, culturales, deportivas y religiosas

- Estarán habilitados los comercios esenciales, con envíos a domicilio y para llevar

- Solo se podrá circular en cercanía del domicilio, entre las 6 y las 18

- Podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas

- El fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio volverán a restringirse las actividades en las zonas más críticas

La medida comenzará a regir el próximo sábado y se extenderá hasta el domingo 30 de mayo inclusive. "Esta decisión dura nueve días, y solo involucra tres días hábiles", subrayó el presidente.

Vale aclara que Santa Fe ya había ordenado restricciones que comenzaron a aplicarse este mismo jueves en todo el territorio provincial, pero el presidente pidió expresamente que cada distrito se adapte ahora a los anuncios recientes.